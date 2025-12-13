0
40 минут
Новости

Жителей райцентра в Башкирии возмутила облезлая новогодняя ель

В селе Верхние Киги Кигинского района Башкирии смонтировали центральную новогоднюю ёлку. Об этом сообщают подписчики паблика «Подслушано» во «ВКонтакте». Хвойное дерево разместили на главной площади у районного дома культуры.
установленная на площади ель
©Подслушано с.Верхние Киги Кигинский район

Автор публикации уточнил, что в ближайшие дни ёлку украсят праздничными гирляндами. Вокруг также появятся другие новогодние объекты. Торжественный запуск праздничного городка намечен на 19 декабря.

Однако внешний вид дерева вызвал волну критики среди пользователей соцсети. Местные жители назвали ёлку кривой, оборванной и не первой свежести. Некоторые иронизировали над выбором организаторов.

Впрочем, нашлись и защитники праздничного символа. Один из комментаторов напомнил, что в Нефтекамске искусственная ёлка стоит с наклоном, подобно Пизанской башне. Другие призвали подождать украшения и не торопиться с выводами.

Напомним, в декабре 2024 года скандал разгорелся в Дёмском районе Уфы, где ель спилили без ведома жительницы, которая выращивала дерево более 20 лет.

При этом качество башкирских елей в целом оценивается высоко. В январе 2025 года новогодняя красавица из Нефтекамска вошла в десятку лучших в России по итогам всероссийского голосования. Живая 12-метровая ель была украшена по национальным традициям и обошла представителей Приморского края, Псковской области и нескольких республик.

Главная ёлка столицы Башкортостана в этом году достигает 22 метров в высоту. Её украсили 797 шарами, 160 снежинками и почти двумя километрами гирлянд.

Башкирия также является крупным поставщиком новогодних елей для других регионов. В октябре 2025 года предприниматель из Шаранского района отправил первую партию из 2,5 тысячи деревьев в Липецкую, Ростовскую, Тамбовскую области, Пермский край и Крым.

Похожие записи
0
29.07.2025
Новости

Туристы пострадавшие в ДТП с автобусом в Башкирии получат до 2 млн рублей компенсации

автобус после дтп
Пассажиры туристического автобуса, который перевернулся в Кигинском районе Башкирии, получат страховые компенсации до 2 миллионов рублей. Выплаты произведёт компания «Ингосстрах».
0
29.07.2025
Происшествия

В Башкирии водитель КамАЗа насмерть сбил 67-летнего сторожа на складе

сумка скорой помощи
В Кигинском районе Башкирии водитель «КамАЗа», заезжая на территорию склада, насмерть сбил 67-летнего сторожа. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Гострудинспекция начала расследование
0
29.07.2025
Новости

Двоих туристов пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии готовят к операциям

пострадавший в дтп
Двоих пострадавших в крупной аварии с туристическим автобусом в Кигинском районе готовят к операциям. Они находятся в тяжёлом состоянии в Месягутовской больнице с переломами позвонков и костей таза
0
30.05.2025
Криминал

В Башкирии главврач годами собирал дань с подчиненных, но отделался «условкой»

сумка скорой помощи
Белокатайский суд приговорил экс-главврача Кигинской районной больницы к условному сроку за махинации с зарплатами, сообщает прокуратура республики. Схема была простая: начальник больницы начислял подчиненным
0
13.12.2025
Экономика

Под Уфой появится кондитерская фабрика за 136 миллионов рублей

кусочек торта
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении земельного участка для кондитерского производства в Иглинском районе. Об этом сообщает РБК Уфа 12 декабря.
0
13.12.2025
Экономика

Три источника новогодних выплат для россиян назвали в Госдуме

пятитысячные рублевые купюры
Председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов сообщил ТАСС, что федеральная новогодняя выплата для всех россиян в 2025 году не предусмотрена. Средства к праздникам поступят только отдельным
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.