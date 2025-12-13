Жителей райцентра в Башкирии возмутила облезлая новогодняя ель

В селе Верхние Киги Кигинского района Башкирии смонтировали центральную новогоднюю ёлку. Об этом сообщают подписчики паблика «Подслушано» во «ВКонтакте». Хвойное дерево разместили на главной площади у районного дома культуры.

Автор публикации уточнил, что в ближайшие дни ёлку украсят праздничными гирляндами. Вокруг также появятся другие новогодние объекты. Торжественный запуск праздничного городка намечен на 19 декабря.

Однако внешний вид дерева вызвал волну критики среди пользователей соцсети. Местные жители назвали ёлку кривой, оборванной и не первой свежести. Некоторые иронизировали над выбором организаторов.

Впрочем, нашлись и защитники праздничного символа. Один из комментаторов напомнил, что в Нефтекамске искусственная ёлка стоит с наклоном, подобно Пизанской башне. Другие призвали подождать украшения и не торопиться с выводами.

Напомним, в декабре 2024 года скандал разгорелся в Дёмском районе Уфы, где ель спилили без ведома жительницы, которая выращивала дерево более 20 лет.

При этом качество башкирских елей в целом оценивается высоко. В январе 2025 года новогодняя красавица из Нефтекамска вошла в десятку лучших в России по итогам всероссийского голосования. Живая 12-метровая ель была украшена по национальным традициям и обошла представителей Приморского края, Псковской области и нескольких республик.

Главная ёлка столицы Башкортостана в этом году достигает 22 метров в высоту. Её украсили 797 шарами, 160 снежинками и почти двумя километрами гирлянд.

Башкирия также является крупным поставщиком новогодних елей для других регионов. В октябре 2025 года предприниматель из Шаранского района отправил первую партию из 2,5 тысячи деревьев в Липецкую, Ростовскую, Тамбовскую области, Пермский край и Крым.