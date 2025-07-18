Жителей Башкирию напугал пылевой смерч

Жители Миякинского района Башкирии засняли на видео пылевой смерч. Пока одни комментаторы пугают ураганами, синоптики успокаивают: это обычное летнее явление

Необычное природное явление наблюдали жители Башкирии в деревне Суккул-Михайловка Миякинского района — прямо посреди улицы закрутился небольшой пылевой смерч. Очевидцу удалось заснять вихрь на камеру телефона, удивлённо комментируя: «Смерч… пыли дофига, а ветер-то не сильный!».

Синоптики поспешили объяснить феномен. По словам специалистов, такие вихри образуются из-за локального прогрева воздуха в жаркую погоду. Тёплые потоки стремительно поднимаются вверх, создавая воронку, которая и захватывает с земли пыль и мелкий мусор.

Эксперты успокаивают: в отличие от разрушительных торнадо, которые бушуют в США, такие пылевые дьяволы не представляют серьёзной опасности из-за особенностей местных погодных условий.

Мнения жителей в соцсетях разделились. Сельчане не выразили особого удивления, отметив, что в их детстве «не такие вихри были». Однако городские комментаторы восприняли новость с тревогой, проводя параллели с ураганами в Москве, которые срывают крыши, и призывая укреплять постройки.

Хотя этот вихрь и был безобидным, стихия в Башкирии всё же случается. В прошлом году на Южный Урал обрушивался циклон, а сильные ветра срывали крыши и валили деревья на кладбищах. Метеорологи предупреждают, что в конце лета погода может резко измениться, принеся с собой похолодание, ураганные ветры и грозы.