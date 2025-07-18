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Жителей Башкирию напугал пылевой смерч

Жители Миякинского района Башкирии засняли на видео пылевой смерч. Пока одни комментаторы пугают ураганами, синоптики успокаивают: это обычное летнее явление
столб пыли
©@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Необычное природное явление наблюдали жители Башкирии в деревне Суккул-Михайловка Миякинского района — прямо посреди улицы закрутился небольшой пылевой смерч. Очевидцу удалось заснять вихрь на камеру телефона, удивлённо комментируя: «Смерч… пыли дофига, а ветер-то не сильный!».

Синоптики поспешили объяснить феномен. По словам специалистов, такие вихри образуются из-за локального прогрева воздуха в жаркую погоду. Тёплые потоки стремительно поднимаются вверх, создавая воронку, которая и захватывает с земли пыль и мелкий мусор.

Эксперты успокаивают: в отличие от разрушительных торнадо, которые бушуют в США, такие пылевые дьяволы не представляют серьёзной опасности из-за особенностей местных погодных условий.

Мнения жителей в соцсетях разделились. Сельчане не выразили особого удивления, отметив, что в их детстве «не такие вихри были». Однако городские комментаторы восприняли новость с тревогой, проводя параллели с ураганами в Москве, которые срывают крыши, и призывая укреплять постройки.

Хотя этот вихрь и был безобидным, стихия в Башкирии всё же случается. В прошлом году на Южный Урал обрушивался циклон, а сильные ветра срывали крыши и валили деревья на кладбищах. Метеорологи предупреждают, что в конце лета погода может резко измениться, принеся с собой похолодание, ураганные ветры и грозы.

Вопросы автору:
- Это настоящий торнадо, и стоит ли бояться разрушений?
Ньюс-Баш
Нет, это не торнадо. То, что наблюдали жители, — это пылевой (или песчаный) вихрь, который также называют «пыльным дьяволом». В отличие от разрушительных торнадо, которые формируются в грозовых облаках и спускаются к земле, пылевые вихри образуются у самой поверхности в ясную, жаркую погоду. Они значительно слабее и, как правило, не представляют серьёзной опасности для людей и построек.
- Это редкое явление для Башкирии?
Ньюс-Баш
Не совсем. Для сельской местности в жаркую погоду это довольно привычная картина. Как отметили в комментариях сами местные жители, в их детстве «не такие вихри были», что говорит о регулярности подобных явлений. Горожане, не привыкшие к таким природным «спецэффектам», реагируют на них с большей тревогой.
- Какая погода ждёт Башкирию дальше? Стоит ли готовиться к новым аномалиям?
Ньюс-Баш
По прогнозам учёных, лето 2025 года в Башкирии в целом ожидается аномально жарким, с температурой на 1-2 градуса выше нормы и возможными «тепловыми волнами», когда жара держится пять и более дней. Такие условия повышают вероятность и других экстремальных погодных явлений: сильных ливней, гроз и ураганных ветров. В ближайшие дни в республике сохранится жаркая погода до +28...+30°C с порывистым ветром.
- А что делать, если я окажусь в зоне настоящего сильного смерча или урагана?
Ньюс-Баш
Если вы столкнулись не с пылевым вихрем, а с настоящим ураганом, МЧС рекомендует соблюдать следующие правила:

- В здании: отойдите от окон, займите безопасное место у внутренних стен, в коридоре, ванной или кладовой. Отключите электричество и газ.

- На улице: немедленно ищите укрытие. Лучше всего спуститься в подвал, погреб или любое естественное углубление (овраг, кювет, яма). Лягте на дно и плотно прижмитесь к земле, закрыв голову одеждой или руками.

- В автомобиле: оставаться в машине опасно. Необходимо покинуть её и найти укрытие на местности, как описано выше.
Миякинский район погода в Башкирии смерч
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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