Жителей Башкирии предупредили об учениях с бронетехникой и взрывами

В Нуримановском и Благовещенском районах Башкирии 26–28 августа пройдут учения ФСБ. Будет громко: с авиацией, бронетехникой и имитацией стрельбы. Людей просят сохранять спокойствие.

С 26 по 28 августа в Нуримановском и Благовещенском районах пройдут антитеррористические учения. Если вы живете в окрестностях Благовещенска, Павловки или Красной Горки, будьте готовы к шуму: вы можете услышать звуки, похожие на выстрелы и взрывы.

Силовики отработают действия против условных террористов. Для этого Управление ФСБ по Башкирии задействует авиацию, бронетехнику и беспилотники. Чтобы создать обстановку, близкую к реальной, будут применяться холостые патроны и пиротехника. Именно они станут источником шума.

Жителей призвали не волноваться. Все происходящее — часть плановой тренировки.

ФСБ просит сохранять спокойствие и не распространять слухи. Получайте информацию только из официальных источников, чтобы избежать дезинформации.