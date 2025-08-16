Житель Уфы отправился в путешествие на лонгборде до Алтайских гор

Житель Уфы Салават Зайнетдинов отправился в путешествие на лонгборде до Алтая.

Уфимец Салават Зайнетдинов начал одиночное путешествие, конечной точкой которого является Алтай. Основным средством передвижения для него служит лонгборд. Информацией о старте и первых этапах маршрута путешественник поделился в личном блоге.

Согласно условиям, которые определил для себя Зайнетдинов, в его распоряжении находятся только доска и базовый туристический набор. При этом правила заезда допускают возможность использования попутного автомобильного транспорта.

Практически сразу после начала движения уфимец столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Путешественник попал под сильный ливень, который застал его в момент установки лагеря для ночлега. В результате непогоды была повреждена палатка. По словам самого Зайнетдинова, он не успел ее полноценно собрать и был вынужден растянуть тент между деревьями. Теперь снаряжение подлежит замене в пути. Несмотря на возникшие трудности, инцидент не повлиял на решимость экстремала. На следующий день он продолжил движение к цели, опубликовав видеозапись с радугой, которую встретил на маршруте.

Для уфимца это не первый опыт длительных путешествий. Ранее он совместно с другом совершил велопробег до Сочи, преодолев дистанцию за 28 дней.

Подобные одиночные экспедиции не являются редкостью для республики. Ранее другой путешественник из Уфы Олег Чегодаев, совершил заплыв на каяке. Он прошел по реке Урал до Северного Ледовитого океана, преодолев дистанцию почти в 5000 километров примерно за четыре месяца (118 дней).