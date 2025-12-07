Житель Башкирии нашел кошелек с документами в желудке коровы

Житель деревни Толпарово сообщил о необычной находке при забое домашнего скота. Фермер опубликовал видеозапись, где показал содержимое желудка животного и попросил отозваться владельца обнаруженных предметов.

Мужчина принял решение забить корову из-за ее регулярного питания на местных свалках. Владелец отметил, что животное постоянно уходило искать пищу в мусоре, и он счел дальнейшее содержание такого скота небезопасным. Ранее фермер не сталкивался с подобным поведением животных в своем хозяйстве.

Во время разделки туши сельчанин извлек из желудка около 30 килограммов пластика и бытовых отходов. Среди мусора находился кошелек с наличными деньгами и документами. Автор видео не уточнил сумму, но охарактеризовал ее как крупную.

Сейчас фермер ищет собственника кошелька, чтобы возвратить ему его имущество. Документы сохранились в читаемом виде, поэтому владелец может забрать их, если свяжется с автором ролика.

Случаи кормления скота на свалках фиксируют и в других муниципалитетах региона. Жители села Новый Каинлык в Краснокамском районе ранее сообщали о стаде коров, которое постоянно обитало на несанкционированном полигоне ТБО. Население выражало обеспокоенность качеством молочной продукции от таких животных.

Безнадзорный выпас приводит и к имущественному ущербу. В Белорецком районе коровы зашли на территорию кладбища Укшук и повредили могильные ограждения. Местные жители потребовали от администрации принять меры в отношении владельцев бродячего скота.