Житель Башкирии накормил Якубовича домашними соленьями на юбилейном «Поле чудес»

Музыкант из Салавата Павел Анисимов стал участником юбилейного выпуска капитал-шоу «Поле чудес», посвящённого 80-летию Леонида Якубовича. Он не смог выйти в финал, но подарил ведущему башкирские угощения и исполнил авторскую песню, назвав своё выступление равносильным олимпийскому золоту. ©Павел Анисимов / vk.com
Житель Салавата, музыкант и педагог Павел Анисимов осуществил свою давнюю мечту — стал участником специального выпуска программы «Поле чудес» на Первом канале. Передача была посвящена 80-летнему юбилею её бессменного ведущего Леонида Якубовича.
Павел Анисимов, вышедший в третьей тройке игроков, проявил себя как настоящий посланник Башкирии. Он привёз в студию щедрые подарки: башкирский мёд, чак-чак, домашние пироги и соленья. Но главным подарком для юбиляра и всех зрителей стала авторская песня «Самолет», которую музыкант исполнил прямо в студии.
Несмотря на яркое выступление, выиграть в игре салаватцу не удалось. Он не смог ответить на вопрос о народном названии частушки, в которой всё сознательно перепутано, и уступил место в финале другой участнице.
Однако сам Павел Анисимов не считает это поражением. Он поделился восторженными впечатлениями в социальных сетях.
«„Подарить“ авторскую песню „Самолет“ в юбилей Леонида Аркадьевича, сравнимо наверно со взятием золотой медали на олимпиаде <…> И хоть мне не очень повезло, как игроку, стоящему за барабаном, зато мне очень повезло, как музыканту, стоящему на сцене», — написал он.
Выступление земляка высоко оценили и в администрации Салавата.
«Гордимся Павлом Анисимовым за то, что он достойно представил Салават и нашу республику на федеральном уровне», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Чем известен Павел Анисимов в музыкальных кругах?
Павел Анисимов не только педагог, но и состоявшийся вокалист. Ранее он становился победителем Всероссийского вокального конкурса «С чего начинается Родина?». Также он выигрывал гран-при на конкурсах в номинации «Эстрадная песня (соло)».
Когда именно транслировался юбилейный выпуск «Поля чудес» и какая у него была тема?
Специальный выпуск, посвященный 80-летию Леонида Якубовича, вышел в эфир на Первом канале 1 августа 2025 года. День рождения ведущего — 31 июля. Тема игры была «Песни и танцы».
Были ли на шоу другие знаменитые гости или особые моменты?
Да, в съемках принял участие генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он лично поздравил ведущего и вручил ему торт с надписью «80 лет — полет нормальный». Кроме того, осенью планируется более масштабное мероприятие в Цирке на Цветном бульваре в честь тройного юбилея: 80-летия Якубовича, 35-летия программы «Поле чудес» и 30-летия Первого канала.
Павел Анисимов — единственный участник из Башкирии на «Поле чудес» за последнее время?
Нет, жители республики и ранее принимали участие в капитал-шоу. Например, в мае 2025 года в программе участвовала другая жительница Салавата — Мария Мухаметдинова. А в апреле того же года на шоу приезжал участник из Уфы, который подарил ведущему курай, кумыс и другие башкирские гостинцы.
Как давно Леонид Якубович ведет «Поле чудес» и какие новшества он привнес в программу?
Леонид Якубович стал ведущим шоу в 1991 году, сменив на этом посту Владислава Листьева. Именно Якубович предложил изменить концепцию программы, сместив акцент с угадывания слов на личности и истории игроков, что и стало визитной карточкой передачи. Также его идеей было введение знаменитого «черного ящика».
