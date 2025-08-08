Житель Башкирии накормил Якубовича домашними соленьями на юбилейном «Поле чудес»

Музыкант из Салавата Павел Анисимов стал участником юбилейного выпуска капитал-шоу «Поле чудес», посвящённого 80-летию Леонида Якубовича. Он не смог выйти в финал, но подарил ведущему башкирские угощения и исполнил авторскую песню, назвав своё выступление равносильным олимпийскому золоту.

Житель Салавата, музыкант и педагог Павел Анисимов осуществил свою давнюю мечту — стал участником специального выпуска программы «Поле чудес» на Первом канале. Передача была посвящена 80-летнему юбилею её бессменного ведущего Леонида Якубовича.

Павел Анисимов, вышедший в третьей тройке игроков, проявил себя как настоящий посланник Башкирии. Он привёз в студию щедрые подарки: башкирский мёд, чак-чак, домашние пироги и соленья. Но главным подарком для юбиляра и всех зрителей стала авторская песня «Самолет», которую музыкант исполнил прямо в студии.

Несмотря на яркое выступление, выиграть в игре салаватцу не удалось. Он не смог ответить на вопрос о народном названии частушки, в которой всё сознательно перепутано, и уступил место в финале другой участнице.

Однако сам Павел Анисимов не считает это поражением. Он поделился восторженными впечатлениями в социальных сетях.

«„Подарить“ авторскую песню „Самолет“ в юбилей Леонида Аркадьевича, сравнимо наверно со взятием золотой медали на олимпиаде <…> И хоть мне не очень повезло, как игроку, стоящему за барабаном, зато мне очень повезло, как музыканту, стоящему на сцене», — написал он.

Выступление земляка высоко оценили и в администрации Салавата.

«Гордимся Павлом Анисимовым за то, что он достойно представил Салават и нашу республику на федеральном уровне», — сообщили в пресс-службе мэрии.