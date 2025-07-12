«Жить люблю, умирать неохота»: В Башкирии не стало последнего отшельника, прожившего в лесу более полувека

В Башкирии на 93-м году жизни скончался Киньягул Салимгареев. Легендарный отшельник, проживший в лесу более полувека, был последним жителем исчезнувшей деревни.

Эпоха башкирского отшельничества, кажется, подошла к концу. В республике не стало Киньягула Салимгареева — самого известного жителя уральской тайги.

Киньягул Гимранович был последним хранителем исчезнувшей деревни Субхангулово в Белорецком районе. Когда-то оттуда уехали все, а он остался. Сам объяснял просто: ему хотелось быть ближе к зверям, а не к людям. Так и прожил в лесной глуши больше полувека, с 1961 года.

Его быт был похож на кадры из исторического кино. Никакого электричества и телевизора, только радиоприёмник и фонарь на солнечных батарейках. Связь с большим миром поддерживал через племянника, который привозил продукты.

Врачи и лекарства он не признавал, предпочитая лечиться травами и чистой водой. Семьи у него не было, хотя попытка создать её была: однажды к нему приехала женщина, но суровый быт не выдержала и уехала. «Жить люблю. Умирать неохота», — говорил он в одном из интервью.