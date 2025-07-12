«Жить люблю, умирать неохота»: В Башкирии не стало последнего отшельника, прожившего в лесу более полувека

В Башкирии на 93-м году жизни скончался Киньягул Салимгареев. Легендарный отшельник, проживший в лесу более полувека, был последним жителем исчезнувшей деревни. ©Андрей Иванюта
Эпоха башкирского отшельничества, кажется, подошла к концу. В республике не стало Киньягула Салимгареева — самого известного жителя уральской тайги.
Киньягул Гимранович был последним хранителем исчезнувшей деревни Субхангулово в Белорецком районе. Когда-то оттуда уехали все, а он остался. Сам объяснял просто: ему хотелось быть ближе к зверям, а не к людям. Так и прожил в лесной глуши больше полувека, с 1961 года.
Его быт был похож на кадры из исторического кино. Никакого электричества и телевизора, только радиоприёмник и фонарь на солнечных батарейках. Связь с большим миром поддерживал через племянника, который привозил продукты.
Врачи и лекарства он не признавал, предпочитая лечиться травами и чистой водой. Семьи у него не было, хотя попытка создать её была: однажды к нему приехала женщина, но суровый быт не выдержала и уехала. «Жить люблю. Умирать неохота», — говорил он в одном из интервью.
- Почему он вообще стал отшельником? Поссорился со всеми и ушёл в лес?
Нет, это было не бегство от людей, а верность родной земле. Его деревню Субхангулово власти решили расформировать ещё в 1960–70-е годы, посчитав, что тянуть туда электричество слишком дорого. Все соседи уехали, а Кинзягул Гимранович остался. «Мне людей неохота, мне к зверям поближе надо было», — объяснял он сам. Он здесь родился, отсюда ушёл в армию и сюда же вернулся, решив не покидать свой дом.
- Как он выживал один в тайге, особенно в 92 года?
Он был невероятно самодостаточным. До последних дней сам колол дрова, держал огород, пасеку и даже разводил лошадей. Кинзягул-бабай славился недюжинной силой и в преклонном возрасте мог легко поднять двухпудовую (32 кг) гирю. Врачей он не признавал и лечился травами, утверждая, что последний раз был на медосмотре ещё в армии. Связь с цивилизацией поддерживал племянник, который пару раз в месяц привозил ему продукты и другие необходимые вещи.
- У него была семья? Дети, жена?
Семьи у него не было. Была одна попытка наладить личную жизнь: в 2000-х к нему приехала пожить женщина из Учалов, но суровый таёжный быт оказался ей не по силам, и она уехала. Главным связующим звеном с миром оставался его племянник Халим.
- Он был совсем оторван от мира? Знал, что происходит в стране?
Не совсем. Кинзягул Гимранович был в курсе основных событий благодаря радиоприёмнику и рассказам племянника. Он оставался полноправным гражданином: например, в 2024 году он принял участие в выборах президента России. Чтобы он смог проголосовать, членам избирательной комиссии пришлось добираться до его дома 21 километр по тайге на снегоходах.
- Почему его уход стал такой заметной новостью?
Кинзягул Салимгареев был не просто стариком из леса, а настоящей живой легендой, символом уходящей эпохи и проблемы исчезающих деревень. Его история была хорошо известна благодаря журналистам и документалистам. По трагическому совпадению, буквально за день до известия о его кончине в Уфе прошёл показ документального фильма «Отшельник», посвящённого его жизни. Он стал олицетворением силы духа и связи с природой, что и вызывало такой живой интерес у людей.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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