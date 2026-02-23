Железнодорожные билеты и ветуслуги больше всего подорожали в Башкирии

Башстат зафиксировал удорожание услуг в республике в январе 2026 года — лидерами стали железнодорожные перевозки, ветеринария и нотариат.

В январе 2026 года стоимость ряда услуг в регионе заметно выросла относительно декабря 2025 года. Наибольшую динамику показал транспортный сектор и сфера ветеринарии, сообщил Башкортостанстат.

Быстрее всего росли расценки на поезда. Билеты на фирменные составы дальнего следования прибавили от 12,5% до 19,9%, пригородные электрички — 9,2%.

В жилищном секторе цены тоже выросли. Стоимость аренды квартир увеличилась на 1,5%, жилищные услуги без учёта аренды — на 1,5%, коммунальные платежи — на 1,6%.

Учреждения культуры подняли расценки на 1,2–10,3% в зависимости от категории. Медицинские услуги подорожали в диапазоне 0,5–4,6%.

Ветеринарные клиники увеличили цены на 2,2–13,4%. Нотариальные конторы повысили тарифы на 3,5–11,1% — величина зависит от конкретной услуги.

Общий индекс потребительских цен в Башкортостане за январь 2026 года составил 101,18% к декабрю 2025-го. По данным Национального банка республики, ускорение инфляции связано с ростом издержек производителей и повышением налоговой нагрузки. При этом услуги в годовом выражении подорожали на 11,02% — это наибольший рост среди трёх основных категорий потребительских расходов.

Рост железнодорожных тарифов объясняется федеральным решением. С 1 декабря 2025 года правительство РФ проиндексировало стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах дальнего следования на 11,4%. Кроме того, РЖД ввели сезонные коэффициенты на 2026 год: в период с мая по сентябрь билеты могут дополнительно подорожать на 11–20%. Башкортостан при этом показал самый низкий месячный рост потребительских цен среди регионов Приволжского федерального округа.