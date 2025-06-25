Земля в Башкирии оказалась одной из самых дешёвых в Поволжье

Башкирия оказалась в хвосте рейтинга Приволжского федерального округа по стоимости земельных участков. Об этом стало известно из аналитики РБК Уфа. В июне 2025 года республика заняла скромное 11-е место из 14, предлагая сотку в среднем за 289 тысяч рублей. Дешевле наделы можно найти лишь в Пензенской области и Мордовии.
Для сравнения, в соседнем Татарстане за аналогичный кусок земли придётся заплатить 444 тысячи. Самарская область и Чувашия тоже в топе, с ценниками в 399 и 392 тысячи соответственно. Даже в Оренбургской области и Пермском крае сотки оцениваются дороже, чем у нас.
При этом за год стоимость башкирской земли почти не изменилась, показав символический рост в 1%. А вот в Марий Эл прайс подскочил на 16%, тогда как в Кировской области, наоборот, обвалился на 19%.
Эксперты объясняют ситуацию повышенным спросом, который сейчас на 10% выше прошлогоднего. Ипотечные ставки на квартиры и дома стали для многих финансовым шлагбаумом, поэтому люди переключились на более доступную землю. Вложиться в недвижимость хочется, а порог входа тут ниже.
Масла в огонь подливает и рекордное предложение: на рынке сейчас выставлено почти 140 тысяч объектов по всей России, что на 22% больше, чем год назад. Инвестиционный пыл, однако, может охладить новый закон. С 2025-го участок нужно освоить за три года, иначе его рискуют забрать в госсобственность.
На фоне таких демократичных цен на землю Башкирия демонстрирует впечатляющие успехи в другой сфере. По итогам ПМЭФ-2025 республика второй год подряд заняла третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, уступив лишь Москве, Татарстану и Нижегородской области. Такой результат эксперты называют заслугой эффективной работы управленческой команды.
Привлекательный инвестклимат подкрепляется конкретными проектами. На том же форуме регион заключил соглашения на сумму около 100 миллиардов рублей. Среди них — строительство гигантского логопарка под Уфой за 18 миллиардов и создание торгово-распределительного центра за 4,6 миллиарда на месте бывшего гипермаркета Castorama.