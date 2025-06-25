Земля в Башкирии оказалась одной из самых дешёвых в Поволжье

Башкирия оказалась в хвосте рейтинга Приволжского федерального округа по стоимости земельных участков. Об этом стало известно из аналитики РБК Уфа. В июне 2025 года республика заняла скромное 11-е место из 14, предлагая сотку в среднем за 289 тысяч рублей. Дешевле наделы можно найти лишь в Пензенской области и Мордовии.

Для сравнения, в соседнем Татарстане за аналогичный кусок земли придётся заплатить 444 тысячи. Самарская область и Чувашия тоже в топе, с ценниками в 399 и 392 тысячи соответственно. Даже в Оренбургской области и Пермском крае сотки оцениваются дороже, чем у нас.

При этом за год стоимость башкирской земли почти не изменилась, показав символический рост в 1%. А вот в Марий Эл прайс подскочил на 16%, тогда как в Кировской области, наоборот, обвалился на 19%.

Эксперты объясняют ситуацию повышенным спросом, который сейчас на 10% выше прошлогоднего. Ипотечные ставки на квартиры и дома стали для многих финансовым шлагбаумом, поэтому люди переключились на более доступную землю. Вложиться в недвижимость хочется, а порог входа тут ниже.

Масла в огонь подливает и рекордное предложение: на рынке сейчас выставлено почти 140 тысяч объектов по всей России, что на 22% больше, чем год назад. Инвестиционный пыл, однако, может охладить новый закон. С 2025-го участок нужно освоить за три года, иначе его рискуют забрать в госсобственность.

На фоне таких демократичных цен на землю Башкирия демонстрирует впечатляющие успехи в другой сфере. По итогам ПМЭФ-2025 республика второй год подряд заняла третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, уступив лишь Москве, Татарстану и Нижегородской области. Такой результат эксперты называют заслугой эффективной работы управленческой команды.