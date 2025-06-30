Зажгла пятую звезду: гостиница «Башкирия» официально стала лакшери

Легендарная уфимская гостиница «Башкирия» получила статус пятизвездочной. Руководство отчиталось о масштабном апгрейде, а мы выяснили, что об этом думают гости. ©Яндекс Карты
Главный отель республики официально вошёл в высшую лигу. Как сообщает «Башинформ», гостиничный комплекс «Башкирия» в Уфе прошёл сертификацию и теперь может похвастаться пятью звёздами на фасаде. Это событие стало итогом долгой и масштабной перезагрузки всего комплекса.
Чтобы заслужить новый статус, пришлось как следует поработать. Руководство не просто сделало ремонт, а полностью переосмыслило подход к гостеприимству. Были прокачаны стандарты сервиса, набрана новая команда профи, а список услуг расширился за счёт круглосуточного обслуживания, современного SPA и новых категорий номеров.
В республиканском Минтуризма новость встретили с воодушевлением. Чиновники поздравили коллектив, отметив, что это заслуженное признание их профессионализма и стремления к совершенству. В ведомстве подчеркнули, что отель смог отполировать свой сервис до блеска, сохранив при этом историческую ценность.
Впрочем, гости давно намекали, что апгрейд напрашивался. Ещё в феврале 2024 года один из посетителей писал в отзывах, что не понимает, почему у отеля всего четыре звезды, и он бы дал все пять. Теперь его желание сбылось, хоть и с небольшой задержкой.
Хотя, как это часто бывает, не всё так идеально. Некоторые постояльцы даже после модернизации жаловались на детали: то пыль на подоконниках, то странная система включения света в номерах. А кому-то не понравились одноразовые тапочки в спа-зоне. Мелочи, но из них и складывается то самое «пятизвёздочное» впечатление.
Между тем гости продолжают оценивать комфорт. Одна из посетительниц благодарила персонал за чистоту и уют, отмечая, что в отеле есть всё необходимое для девушек, включая салон красоты и бар с хорошим кофе.
Пять звёзд — это просто красивая цифра на фасаде или за этим стоит что-то большее?
Это не просто цифра, а маркер статуса для всей республики. «Башкирия» — не рядовой отель, а здание-символ с 80-летней историей, которое является памятником архитектуры. Получение пяти звёзд — это финал большой работы по модернизации, которую начали ещё к саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году. Для Уфы это означает, что в городе есть площадка высочайшего класса, способная принимать самых требовательных гостей, от крупных бизнесменов до мировых знаменитостей.
У гостиницы богатая история. Расскажите самую «мякотку», о которой не все знают.
Изначально гостиница, построенная в 1939 году, должна была называться «Европейской». Но самая интересная её страница — годы Великой Отечественной войны. Именно здесь жили эвакуированные из Украины члены Академии наук и Союза писателей. По некоторым данным, в здании также располагалась сверхсекретная радиостанция Коминтерна, вещавшая на всю Европу. А после войны тут останавливались такие звёзды, как поэт Александр Вертинский, который в 1952 году в письме из номера жаловался, что в местном гастрономе из еды можно купить только консервы.
Здание — памятник архитектуры. Как удалось совместить апгрейд до пяти звёзд и сохранение исторического облика?
Это был настоящий вызов. Во время самой масштабной реконструкции в конце 90-х от старого здания оставили только внешние стены, а всю «начинку» полностью обновили. Архитекторы сохранили исторический фасад в стиле неоклассицизма, а все современные элементы, вроде атриума, спрятали во внутреннем дворе. При отделке использовали местные натуральные камни — мрамор и гранит, чтобы подчеркнуть аутентичность. Так что снаружи это всё та же легендарная «Башкирия», а внутри — отель, соответствующий всем современным стандартам комфорта и безопасности.
Кто сейчас «рулит» «Башкирией»? И не является ли получение пяти звёзд частью какой-то большой бизнес-стратегии?
Безусловно. Недавно у гостиницы сменился владелец. Теперь она входит в бизнес-империю влиятельного уфимского предпринимателя Дамира Мугинова, которому уже принадлежат другие знаковые отели города: «Президент-отель», Nesterov Plaza и Hilton Garden Inn. В этой линейке «Башкирия» — настоящая жемчужина. Повышение её статуса до пяти звёзд — логичный шаг, чтобы укрепить флагманскую позицию и создать в Уфе гостиничный актив премиум-класса, не уступающий столичным.
Что изменится для обычного гостя, кроме, очевидно, ценника? И станет ли отель совсем недоступным?
Кроме роста цен, гости должны почувствовать разницу в уровне сервиса. Пять звёзд — это не только про дорогие интерьеры, но и про высочайшие стандарты обслуживания: от круглосуточного рум-сервиса и услуг консьержа до персонального подхода к каждому гостю. Отель явно метит в премиум-сегмент и будет ориентироваться на бизнес-туристов и состоятельных путешественников. Для туриста со средним бюджетом он, скорее всего, станет менее доступным, но это и есть цель — занять свою нишу в лакшери-сегменте Уфы.
Так сколько стоит ночь в пятизвёздочной «Башкирии»? Назовите уже цифру!
Если коротко, готовьте от 8 000 до 10 500 рублей за стандартный номер на одного. Цена, как водится, плавающая и зависит от сезона, спроса и площадки, на которой вы бронируете. Например, на Ozon Travel можно найти предложения от 8 004 рублей за ночь, Яндекс Путешествия показывают стартовую цену в 9 400 рублей, а 101hotels.com — от 10 400 рублей с завтраком.
Что я получу за эти деньги? Какой он, базовый номер?
За минимальный прайс вы получите одноместный номер с кроватью Queen Size площадью от 21 квадратного метра. Внутри — всё по канонам хорошего отеля: современная мебель, кондиционер, телевизор, бесплатный Wi-Fi, мини-бар и сейф. Интерьер выполнен в светлых тонах, чтобы вы ощущали простор.
А если хочется пошиковать? Какие есть варианты подороже?
Для тех, кто любит размах, «Башкирия» предлагает номера повышенной категории: двухкомнатные полулюксы и люксы площадью от 43 квадратных метров, а также шикарные трёхкомнатные апартаменты на 108 квадратов. Последний вариант — это, по сути, полноценная квартира с гостиной, кабинетом, спальней и собственной кухней, укомплектованной всей необходимой техникой и посудой. Цены на такие номера нужно запрашивать индивидуально на конкретные даты.
Завтрак включён? И как быть, если я еду с детьми?
Да, как правило, в стоимость уже включён сытный завтрак. С детьми условия лояльные: малыши до 6-7 лет могут проживать с родителями бесплатно, если им не требуется отдельное спальное место. Если же дополнительная кровать нужна, то за ребёнка до 14 лет придётся доплатить. Правда, данные по стоимости допместа у агрегаторов немного разнятся — от 700 до 1800 рублей.
Есть какие-то подводные камни или лайфхаки?
Главный совет — сравнивайте цены на разных сайтах и бронируйте заранее, особенно если поездка выпадает на пиковые даты. Ещё один важный момент: проживание с домашними животными в отеле, к сожалению, не разрешено. Зато для автомобилистов есть приятный бонус — бесплатная парковка.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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