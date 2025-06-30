Зажгла пятую звезду: гостиница «Башкирия» официально стала лакшери

Легендарная уфимская гостиница «Башкирия» получила статус пятизвездочной. Руководство отчиталось о масштабном апгрейде, а мы выяснили, что об этом думают гости.

Главный отель республики официально вошёл в высшую лигу. Как сообщает «Башинформ», гостиничный комплекс «Башкирия» в Уфе прошёл сертификацию и теперь может похвастаться пятью звёздами на фасаде. Это событие стало итогом долгой и масштабной перезагрузки всего комплекса.

Чтобы заслужить новый статус, пришлось как следует поработать. Руководство не просто сделало ремонт, а полностью переосмыслило подход к гостеприимству. Были прокачаны стандарты сервиса, набрана новая команда профи, а список услуг расширился за счёт круглосуточного обслуживания, современного SPA и новых категорий номеров.

В республиканском Минтуризма новость встретили с воодушевлением. Чиновники поздравили коллектив, отметив, что это заслуженное признание их профессионализма и стремления к совершенству. В ведомстве подчеркнули, что отель смог отполировать свой сервис до блеска, сохранив при этом историческую ценность.

Впрочем, гости давно намекали, что апгрейд напрашивался. Ещё в феврале 2024 года один из посетителей писал в отзывах, что не понимает, почему у отеля всего четыре звезды, и он бы дал все пять. Теперь его желание сбылось, хоть и с небольшой задержкой.

Хотя, как это часто бывает, не всё так идеально. Некоторые постояльцы даже после модернизации жаловались на детали: то пыль на подоконниках, то странная система включения света в номерах. А кому-то не понравились одноразовые тапочки в спа-зоне. Мелочи, но из них и складывается то самое «пятизвёздочное» впечатление.

Между тем гости продолжают оценивать комфорт. Одна из посетительниц благодарила персонал за чистоту и уют, отмечая, что в отеле есть всё необходимое для девушек, включая салон красоты и бар с хорошим кофе.

По официальным данным на 2025 год, номерной фонд отеля насчитывает 211 номеров, из которых 10 оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Для деловых мероприятий в комплексе предусмотрено шесть конференц-залов общей вместимостью до 120 человек, что делает его одним из крупнейших бизнес-центров города.