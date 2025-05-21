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Заводы в Башкирии попали в новый санкционный список Европы

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21 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. По нашим данным, в чёрные списки внесли 58 организаций и 17 физических лиц. Всех их европейцы обвиняют в «подрыве независимости» Украины.

Среди попавших под запреты оказались два башкирских предприятия — АО «Уфимское агрегатное предприятие „Гидравлика»» и УК «Радиоэлектронный парк РВ-1».

«Гидравлика» привлекла внимание Брюсселя производством маск-сетей для российских военных. Что не понравилось в «Радиоэлектронном парке» — пока выясняем.

Кроме того, Европа усложнила экспорт для 31 компании, которые производят то, что теоретически может использоваться в оборонке.

санкции
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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