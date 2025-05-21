Заводы в Башкирии попали в новый санкционный список Европы

21 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. По нашим данным, в чёрные списки внесли 58 организаций и 17 физических лиц. Всех их европейцы обвиняют в «подрыве независимости» Украины.

Среди попавших под запреты оказались два башкирских предприятия — АО «Уфимское агрегатное предприятие „Гидравлика»» и УК «Радиоэлектронный парк РВ-1».

«Гидравлика» привлекла внимание Брюсселя производством маск-сетей для российских военных. Что не понравилось в «Радиоэлектронном парке» — пока выясняем.

Кроме того, Европа усложнила экспорт для 31 компании, которые производят то, что теоретически может использоваться в оборонке.