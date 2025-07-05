Застряли в Пулково: уфимцы не могут вылететь домой из-за атаки дронов

Уфимцы застряли в питерском аэропорту Пулково. Воздушную гавань парализовало из-за угрозы атаки беспилотников. Десятки рейсов задержаны, люди ждут ©Imagen
Десятки пассажиров, летевших в Уфу, оказались заперты в аэропорту Санкт-Петербурга. В Пулково произошёл массовый сбой: рейсы задерживали и отменяли, а люди не могли попасть домой, пишет Уфа1.
Причиной всего стала угроза атаки беспилотников на Ленинградскую область. Ночью 5 июля в аэропорту дважды вводили план «Ковёр», полностью закрывая небо для безопасности гражданских самолётов.
Всего было задержано более 50 рейсов. Сбой затронул как внутренние, так и международные направления: улететь не могли в Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск и Дубай. В самой воздушной гавани заявили, что принимают все усилия для возобновления полётов, но не назвали точных сроков.
Судя по онлайн-табло, в подвешенном состоянии оказались как минимум четыре рейса в столицу Башкирии. Вылеты, которые должны были состояться утром, сдвинулись на вторую половину дня.
Что ещё за план «Ковёр»? Звучит как что-то из шпионского фильма. Почему из-за него всё парализует?
План «Ковёр» — это не выдумка, а официальный сигнал, который подают силы ПВО при появлении в небе неопознанных объектов, например, беспилотников. Для гражданской авиации это означает одно — тотальный запрет на любые манёвры. Все самолёты, которые находятся в воздухе, должны немедленно приземлиться или покинуть опасную зону. Вылеты и прилёты полностью останавливаются. Это делается для обеспечения максимальной безопасности, так как главный приоритет — жизнь пассажиров. Эвакуация людей из здания аэропорта при этом не проводится.
Хорошо, я застрял в аэропорту. Кто-то должен меня накормить или это мои проблемы?
Это проблема авиакомпании, а не ваша. По федеральным авиационным правилам, перевозчик обязан о вас позаботиться. Если рейс задерживается более чем на два часа, вам должны предоставить напитки. Если ожидание затянулось на четыре часа — положено горячее питание. При задержке более восьми часов в дневное время или шести часов ночью — авиакомпания обязана разместить вас в гостинице. Все эти услуги предоставляются бесплатно.
Могу ли я получить денежную компенсацию за потерянное время и нервы?
Здесь всё сложнее. Атака дронов и введение плана «Ковёр» относятся к «чрезвычайным обстоятельствам», которые не зависят от авиакомпании. В таких случаях перевозчик освобождается от выплаты денежной компенсации за саму задержку. Однако, если у вас была оформлена отдельная страховка на время полёта, вы можете рассчитывать на выплату от страховой компании. Похожая ситуация была в Пулково в январе 2025 года во время сильного снегопада: тогда пассажиры, имевшие страховку, получили выплаты на общую сумму более 4,3 млн рублей.
Ладно, компенсации нет. А как вернуть деньги за билет или улететь другим рейсом, если мой отменили?
Все вопросы, связанные с билетами — возврат денег, обмен, переоформление на другой рейс — решает только авиакомпания. Аэропорт этими вопросами не занимается. Вам нужно обратиться к представителю вашего перевозчика на стойке в терминале или связаться с авиакомпанией по телефону или через официальный сайт.
Это вообще часто происходит? Теперь летать через Питер опасно?
К сожалению, из-за участившихся атак беспилотников введение плана «Ковёр» в российских аэропортах становится более регулярным явлением. Но это не значит, что летать стало опаснее. Наоборот, это показатель того, что службы безопасности работают в усиленном режиме, и защита пассажиров стоит на первом месте. Пулково — крупный хаб, и сбои там случаются по разным причинам. Так что это скорее новая реальность, к которой придётся привыкать.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос