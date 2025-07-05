Застряли в Пулково: уфимцы не могут вылететь домой из-за атаки дронов

Уфимцы застряли в питерском аэропорту Пулково. Воздушную гавань парализовало из-за угрозы атаки беспилотников. Десятки рейсов задержаны, люди ждут

Десятки пассажиров, летевших в Уфу, оказались заперты в аэропорту Санкт-Петербурга. В Пулково произошёл массовый сбой: рейсы задерживали и отменяли, а люди не могли попасть домой, пишет Уфа1.

Причиной всего стала угроза атаки беспилотников на Ленинградскую область. Ночью 5 июля в аэропорту дважды вводили план «Ковёр», полностью закрывая небо для безопасности гражданских самолётов.

Всего было задержано более 50 рейсов. Сбой затронул как внутренние, так и международные направления: улететь не могли в Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск и Дубай. В самой воздушной гавани заявили, что принимают все усилия для возобновления полётов, но не назвали точных сроков.

Судя по онлайн-табло, в подвешенном состоянии оказались как минимум четыре рейса в столицу Башкирии. Вылеты, которые должны были состояться утром, сдвинулись на вторую половину дня.