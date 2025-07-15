Зарядка перед выступлением в Москве: Гузель Уразова показала свой заграничный отдых

Популярная в Башкирии и Татарстане певица Гузель Уразова взяла небольшой отпуск между концертами. Вместе со всей семьёй она отправилась в Турцию, откуда поделилась с подписчиками яркими кадрами ©Гузель Уразова
Любимица башкирской и татарской эстрады Гузель Уразова решила сделать паузу в своём плотном гастрольном графике и устроила себе и своей семье турецкие каникулы. Певица поделилась в соцсетях солнечными фото и видео из отпуска в Алании.
Судя по кадрам, в Турцию артистка отправилась большим семейным составом: компанию ей составили муж и сценический партнёр Ильдар Хакимов, дети и родители. На одном из видео Уразова позирует на фоне знаменитой крепости XIII века, живописно расположенной на склоне у Средиземного моря.
Похоже, Турция — одно из любимых мест отдыха для звёздной семьи, ведь они приезжают сюда не в первый раз. Этот короткий отпуск стал для певицы необходимой перезагрузкой перед ответственным выступлением. Уже 23 июля у Гузель Уразовой запланирован большой сольный концерт в Москве. Следующее выступление состоится только в августе в Набережных Челнах.
- Кто такая Гузель Уразова и почему она так популярна?
Гузель Уразова — одна из самых ярких звёзд современной татаро-башкирской эстрады. Её популярность строится на нескольких китах: она исполняет песни на обоих языках, её муж Ильдар Хакимов — также известный артист, и вместе они создают образ успешной творческой семьи. У пары четверо детей. Уразова умело сочетает традиционные мотивы с современным звучанием и ярким сценическим имиджем.
- Почему она отдыхает именно в Турции?
Турция, и в частности Алания, — одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян, включая знаменитостей. Уразова, судя по всему, ценит это место за возможность совместить пляжный отдых для всей семьи с осмотром исторических достопримечательностей, таких как старинная крепость, на фоне которой она сфотографировалась.
- Насколько важен для неё концерт в Москве?
Для любого регионального артиста сольный концерт в столице — это важное статусное событие и показатель успеха. Это возможность заявить о себе на федеральном уровне и собрать своих поклонников, живущих в Москве. Перерыв на отдых перед таким выступлением вполне закономерен — он позволяет набраться сил и энергии.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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