Зарядка перед выступлением в Москве: Гузель Уразова показала свой заграничный отдых

Популярная в Башкирии и Татарстане певица Гузель Уразова взяла небольшой отпуск между концертами. Вместе со всей семьёй она отправилась в Турцию, откуда поделилась с подписчиками яркими кадрами

Любимица башкирской и татарской эстрады Гузель Уразова решила сделать паузу в своём плотном гастрольном графике и устроила себе и своей семье турецкие каникулы. Певица поделилась в соцсетях солнечными фото и видео из отпуска в Алании.

Судя по кадрам, в Турцию артистка отправилась большим семейным составом: компанию ей составили муж и сценический партнёр Ильдар Хакимов, дети и родители. На одном из видео Уразова позирует на фоне знаменитой крепости XIII века, живописно расположенной на склоне у Средиземного моря.

Похоже, Турция — одно из любимых мест отдыха для звёздной семьи, ведь они приезжают сюда не в первый раз. Этот короткий отпуск стал для певицы необходимой перезагрузкой перед ответственным выступлением. Уже 23 июля у Гузель Уразовой запланирован большой сольный концерт в Москве. Следующее выступление состоится только в августе в Набережных Челнах.

Напомним, Гузель Уразова — народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкортостана, родом из Пермского края.