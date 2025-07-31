Зарплаты в Башкирии выросли на 11% и достигли 70,8 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата в Башкирии по итогам января—мая 2025 года достигла 70,8 тыс. рублей. По данным Росстата, этот показатель на 11,1% превышает цифры за аналогичный период 2024 года.
Динамика роста была постепенной. Если в первом квартале 2025 года средний заработок составлял 68,8 тыс. рублей, то уже к концу весны он уверенно перешагнул психологически важную отметку. Например, в марте средний житель республики получал уже 71,6 тыс. рублей.
Несмотря на положительную динамику, Башкирия пока не дотягивает до средних показателей по Приволжскому федеральному округу и в целом по стране. Так, в марте средняя зарплата в ПФО составляла 73,3 тыс. рублей, а в России — 97,6 тыс. рублей.
Стоит отметить, что речь идёт о номинальной начисленной зарплате, то есть до вычета налогов. Реальная же заработная плата, учитывающая инфляцию, также показала рост, но более скромный. В эти расчёты не включаются социальные пособия и другие выплаты из внебюджетных фондов.