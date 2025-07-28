В Башкирии появились вакансии с фантастическими зарплатами. Сварщики могут претендовать на 850 тысяч рублей, хирурги — до 500 тысяч, а уборщицы — до 430 тысяч. Разбираемся, где подвох и сколько зарабатывают на самом деле

В Башкирии появились вакансии с зарплатами, которые кажутся нереальными: сварщики могут претендовать на суммы до 850 тысяч рублей, хирурги — до 500 тысяч, а уборщицы — до 430 тысяч. Но за этими цифрами часто скрываются премии, вахтовый метод или сложные условия. Разбираемся в деталях на основе актуальных данных рынка труда.

Cредняя зарплата в Башкирии в первом квартале 2025 года достигла почти 69 тысяч рублей. Высокие доходы фиксируют в добыче полезных ископаемых (103 тысячи), финансах (96 тысяч) и IT (95 тысяч). Однако вакансии с «фантастическими» суммами вызывают вопросы — эксперты предполагают, что верхние планки включают бонусы или сверхурочные. В реальности средние зарплаты скромнее, но все равно привлекательны на фоне общероссийских показателей.

Сварщики: от 60 тысяч до 850 тысяч рублей

Компания «Ремстройдормаш» предлагает сварщикам зарплату от 60 тысяч до 850 тысяч рублей. Разброс объясняется премиями, вахтой или проектами высокой сложности. По статистике, средняя зарплата сварщиков в Башкирии в 2025 году — около 175 тысяч рублей, в Уфе — 176 тысяч. Максимум в вакансиях достигает 210 тысяч, но для этого нужна высокая квалификация и готовность к переработкам.

Хирурги: от 170 тысяч до 500 тысяч рублей

Городская стоматологическая клиника в Нефтекамске ищет хирурга с окладом от 170 тысяч до 500 тысяч рублей. Это требует топовой квалификации и опыта. В среднем по республике хирурги зарабатывают около 55 тысяч рублей, в Уфе — до 83 тысяч. Сфера здравоохранения входит в число высокооплачиваемых в Башкирии, но реальные доходы зависят от клиники и нагрузки.

Уборщицы: от 30 тысяч до 430 тысяч рублей

Сенсация — вакансия уборщицы в уфимской компании «Хладомир» с зарплатой от 30 тысяч до 430 тысяч рублей. Вероятно, речь о премиях за объем или вахте. На деле средняя зарплата уборщиц в Уфе — 48 тысяч рублей, в Башкирии — 78 тысяч. В некоторых объявлениях встречаются суммы до 100 тысяч за вахту, но минимальная — от 15 тысяч.