Заправиться в Башкирии стало ещё на 10 копеек дороже

«Башнефть» в третий раз за июль и в тринадцатый с начала года подняла стоимость топлива. АИ-95 подорожал на 10 копеек ©Ньюс-Баш
Башкирских водителей снова расстроили. По информации РБК Уфа, на заправках «Башнефти» в очередной раз обновили прайс-лист.
На этот раз повысились цены на топливо марки АИ-95 и его улучшенную версию ATUM-95. К их стоимости прибавились скромные, но обидные 10 копеек. Теперь за литр обычного 95-го просят 59,9 рубля, а за «премиальный» — почти 61 рубль.
Этот ценовой скачок стал тринадцатым с начала года. Только в текущем месяце компания меняла цифры на стелах уже трижды. Предыдущие изменения ценников были 6 и 13 июля.
Нынешнее подорожание выглядит почти гуманным. Неделей ранее компания повысила цены сразу на 40 копеек на четыре самых ходовых вида горючего.
С начала летнего сезона это уже пятый подобный «подарок» автомобилистам. Цены на бензин ползут вверх, как улитка по склону, — медленно, но неотвратимо. Всего за лето стоимость топлива увеличивали уже пять раз.
- Почему бензин дорожает так часто? Это просто жадность «Башнефти»?
Не совсем. Хотя розничные продавцы, безусловно, устанавливают конечную цену, ключевая причина — рост стоимости топлива на бирже. Как объяснили в Минторге Башкирии, финальный ценник на заправке складывается из множества факторов: стоимости добычи и переработки нефти, налогов, акцизов, расходов на логистику и обслуживание АЗС. При этом торговая надбавка в рознице составляет около 10–15% от оптовой цены.
- Хорошо, а почему в соседней Татарстане бензин дешевле? Нам что, какой-то другой бензин везут?
Этот вопрос волнует многих водителей. Жители Башкирии в соцсетях действительно возмущаются, что на заправках в Татарстане топливо бывает дешевле. Власти объясняют это тем, что на цену влияет логистика и особенности каждого регионального рынка. Даже у соседних регионов могут быть разные затраты на доставку и хранение топлива, что и отражается на конечной стоимости для потребителя.
- Этот рост вообще остановится? Чего ждать к концу года?
Прогнозы пока неутешительные. Ещё в конце 2024 года эксперты ожидали, что в 2025-м цены на бензин в России могут вырасти на 20% из-за повышения тарифов на транспортировку и увеличения акцизов. Тогда же автомобилисты в соцсетях иронизировали, что к лету АИ-92 будет стоить 60 рублей. Как мы видим, их пессимистичный прогноз почти сбылся.
- Может, пора переходить на газ? Он-то хоть не дорожает?
Это довольно интересный момент. Пока бензин неуклонно ползёт вверх, газомоторное топливо (метан) демонстрирует обратную динамику. По данным Башстата, за первый квартал 2025 года его стоимость в республике снизилась более чем на 10%, до 25,91 рубля за литр. Так что переход на газ для многих автомобилистов может стать реальным способом сэкономить.
- Цены растут, а власти что-то делают? Есть какая-то поддержка для водителей?
Прямых субсидий на топливо для всех водителей нет. Однако власти пытаются поддерживать автомобилистов другим способом — развивая придорожную инфраструктуру. Например, в Башкирии одобрили проект строительства многофункционального комплекса в Уфимском районе. Инвестор, который вложит 50 млн рублей в создание кафе, магазина и автомойки, получит от республики налоговые льготы и землю в аренду без торгов.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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