Заправиться в Башкирии стало ещё на 10 копеек дороже

«Башнефть» в третий раз за июль и в тринадцатый с начала года подняла стоимость топлива. АИ-95 подорожал на 10 копеек

Башкирских водителей снова расстроили. По информации РБК Уфа, на заправках «Башнефти» в очередной раз обновили прайс-лист.

На этот раз повысились цены на топливо марки АИ-95 и его улучшенную версию ATUM-95. К их стоимости прибавились скромные, но обидные 10 копеек. Теперь за литр обычного 95-го просят 59,9 рубля, а за «премиальный» — почти 61 рубль.

Этот ценовой скачок стал тринадцатым с начала года. Только в текущем месяце компания меняла цифры на стелах уже трижды. Предыдущие изменения ценников были 6 и 13 июля.

Нынешнее подорожание выглядит почти гуманным. Неделей ранее компания повысила цены сразу на 40 копеек на четыре самых ходовых вида горючего.

С начала летнего сезона это уже пятый подобный «подарок» автомобилистам. Цены на бензин ползут вверх, как улитка по склону, — медленно, но неотвратимо. Всего за лето стоимость топлива увеличивали уже пять раз.

Вся эта арифметика напрямую бьёт по покупательной способности. По данным РИА Рейтинг за июнь, Башкирия занимала 38-е место по доступности бензина в стране. На среднюю зарплату житель республики мог себе позволить купить 1079 литров АИ-92.