Заповедник Шульган-Таш в Башкирии показал уникальные ледяные фигуры в залах пещеры

В знаменитой башкирской пещере сформировались уникальные ледяные сталагмиты, которые исчезнут с первым теплом.
ледяные образования
©Государственный заповедник "Шульган-Таш"

В залах Каповой пещеры (Шульган-Таш) под воздействием низких температур выросли ледяные конструкции, напоминающие интерьеры дворца. Сформировались массивные сталагмиты, растущие снизу, и свисающие со сводов сталактиты, которые существенно изменили привычный вид подземных галерей. Об этом сообщает Пресс-служба государственного заповедника.

ледяные образования
©Государственный заповедник «Шульган-Таш»

Специалисты отмечают временный характер этого явления. С повышением температуры воздуха ледяные фигуры начнут таять и разрушаться, поэтому администрация рекомендует посетить объект в ближайшее время. Данные образования доступны для осмотра только зимой, пока сохраняются устойчивые отрицательные температуры.

ледяные образования
©Государственный заповедник «Шульган-Таш»

Для доступа туристов к природной достопримечательности заповедник продолжает работу в штатном режиме. Экскурсионные группы формируются четыре раза в день: первый заход осуществляется в 11:00, последний — в 17:00. Сотрудники призывают планировать визит с учетом погодных условий и графика работы комплекса.

ледяные образования
©Государственный заповедник «Шульган-Таш»

Помимо ледяных натеков внутри пещеры, на территории заповедника фиксировали и другие природные особенности. Так, на входной группе, на металлической цепи ограждения, естественным образом образовалась ледяная фигура, по форме напоминающая птицу.

Также 20 января в ходе наблюдений зоолог Ильдус Нурмухаметов обнаружил на территории комплекса лебедя-кликуна, оставшегося на зимовку. Птица находится у Голубого озера, где температура воды в реке Шульганка, вытекающей из пещеры, держится на отметке +4 градуса, что позволяет водоему не замерзать даже в сильные морозы.

