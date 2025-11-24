0
1 час
Новости

Закон об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов: подробности и сроки

Минздрав установил правила обязательной работы выпускников медвузов, срок зависит от специальности и региона.
врач с молодым специалистом
©Imagen

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, обязывающий выпускников медицинских вузов после аккредитации отработать установленный срок в медучреждении под руководством врача-наставника. Документ призван восполнить кадровый дефицит в системе здравоохранения.

Содержание
  1. Сроки работы с наставником
  2. Исключения из правила
  3. Условия работы
  4. Целевое обучение в ординатуре

Сроки работы с наставником

Максимальный срок работы с наставником — три года — установлен для нескольких медицинских специальностей: отдельных видов хирургии, онкологии и неонатологии. Большинство выпускников будут работать меньше, особенно если выберут трудоустройство в сельской местности, малых городах или новых регионах.

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей срок работы с наставником сокращается вдвое, но составляет минимум один год.

Исключения из правила

Фармацевты и специалисты ряда узких направлений полностью освобождены от наставничества. Минздрав не включил в обязательный список такие направления, как «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санитарно-эпидемиологической службы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина».

Условия работы

Молодые специалисты смогут самостоятельно выбирать регион и место работы. Отработка будет проходить на базе медорганизации, участвующей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), либо согласно условиям целевого договора. После завершения срока работы с наставником врач может пройти периодическую аккредитацию и устроиться в частную клинику.

Целевое обучение в ординатуре

По новым правилам все бюджетные места в ординатуре становятся целевыми: выпускники учатся по договору и обязаны отработать в конкретном медучреждении. Нарушение условий договора предусматривает компенсацию затраченных на обучение средств и штраф.

Похожие записи
0
01.10.2025
Дороги и транспорт

Минпромторг ограничил выбор машин для таксистов

значок такси
Каждый пятый таксист в стране рискует остаться без работы, а цены на поездки могут взлететь. Минпромторг опубликовал список разрешённых для такси авто, куда вошли всего шесть российских брендов.
-1
01.10.2025
Новости

С 2027 года россиян начнут лишать водительских прав из-за болезней

водительские права и ключи от автомобиля на столе
С 1 марта 2027 года в России вступают в силу поправки, позволяющие аннулировать права водителей при выявлении опасных заболеваний. Больницы обяжут передавать данные в ГИБДД.
0
23.09.2025
Новости

Власти Башкирии меняют систему выплат семьям погибших бойцов. Как теперь будут рассчитывать помощь?

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
В Башкирии хотят отменить фиксированную выплату в 2 млн рублей семьям погибших бойцов. Теперь размер компенсации будет определять правительство республики.
0
23.09.2025
Новости

Привычка оставлять коляски и велосипеды в подъезде теперь может дорого обойтись. Узнайте, какой штраф грозит россиянам и почему

велосипед в подъезде
В Госдуме напомнили: хранить велосипеды, санки и коляски на лестничной клетке — незаконно. Это грубое нарушение правил пожарной безопасности, за которое могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей.
0
22.09.2025
Экономика

Россиянам готовят жёсткий лимит на банковские карты

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
Минцифры хочет ограничить число банковских карт на человека до десяти. Финансисты бьют тревогу: мера ударит не по аферистам, а по простым людям, создав «карточное рабство» и привязав их к старым банкам.
0
15.09.2025
Дороги и транспорт

Российских автомобилистов начнут автоматически штрафовать за отсутствие ОСАГО

камера видеофиксация нарушений пдд
С 1 ноября камеры по всей России начнут автоматически вычислять водителей без полиса ОСАГО. Штрафы неизбежны, но оспорить ошибку будет просто.
1
11.09.2025
Новости

Кабмин ужесточил правила проверок автобусных перевозчиков

место в маршрутке
Кабмин РФ кардинально изменил правила контроля за автобусными перевозками. Пассажирский транспорт теперь отнесли к высшей категории риска, как и перевозку опасных грузов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.