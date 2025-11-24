Закон об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов: подробности и сроки

Минздрав установил правила обязательной работы выпускников медвузов, срок зависит от специальности и региона.

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, обязывающий выпускников медицинских вузов после аккредитации отработать установленный срок в медучреждении под руководством врача-наставника. Документ призван восполнить кадровый дефицит в системе здравоохранения.

Сроки работы с наставником

Максимальный срок работы с наставником — три года — установлен для нескольких медицинских специальностей: отдельных видов хирургии, онкологии и неонатологии. Большинство выпускников будут работать меньше, особенно если выберут трудоустройство в сельской местности, малых городах или новых регионах.

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей срок работы с наставником сокращается вдвое, но составляет минимум один год.

Исключения из правила

Фармацевты и специалисты ряда узких направлений полностью освобождены от наставничества. Минздрав не включил в обязательный список такие направления, как «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санитарно-эпидемиологической службы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина».

Условия работы

Молодые специалисты смогут самостоятельно выбирать регион и место работы. Отработка будет проходить на базе медорганизации, участвующей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), либо согласно условиям целевого договора. После завершения срока работы с наставником врач может пройти периодическую аккредитацию и устроиться в частную клинику.

Целевое обучение в ординатуре

По новым правилам все бюджетные места в ординатуре становятся целевыми: выпускники учатся по договору и обязаны отработать в конкретном медучреждении. Нарушение условий договора предусматривает компенсацию затраченных на обучение средств и штраф.