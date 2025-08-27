Главная » Новости
Закон о рекламе в Instagram*: как бизнесу и блогерам избежать штрафов с 1 сентября

С сентября реклама любых товаров в Instagram* сулит жителям Башкирии штрафы. Эксперт объяснил новые правила и предупредил блогеров региона о подводных камнях.
С 1 сентября 2025 года в России запрещено размещать рекламу в Instagram* и Facebook*. Эти соцсети принадлежат компании Meta, которая признана в стране экстремистской. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 500 000 рублей. Разбираемся, что теперь можно и нельзя делать в этих соцсетях.

Что теперь считается рекламой

Закон разделяет рекламу и информирование. Рекламировать товары и услуги нельзя, а информировать о них — можно, отмечает руководитель юридической компании «Федоренко и партнеры» Сергей Федоренко.

Рекламой считается любой контент, который:

  • Привлекает внимание к конкретному товару или услуге.
  • Выделяет ваш продукт на фоне конкурентов.
  • Содержит прямые призывы «купить», «заказать», «подписаться».
  • Включает промокоды или реферальные ссылки.

По мнению юриста, для признания поста рекламным неважно, платили за него или нет. Антимонопольная служба может счесть рекламой даже бесплатный обзор, если он эмоционально окрашен и нацелен на продажу.

Как теперь рассказывать о своих продуктах

Вы по-прежнему можете вести аккаунты и рассказывать о своем бизнесе. Главное — делать это в информационном стиле.

Что разрешено:

  • Публиковать каталоги товаров и услуг с описанием и ценами.
  • Делать обзоры рынка или сравнивать характеристики товаров.
  • Информировать о скидках и условиях покупки.
  • Делиться отзывами клиентов.
  • Вести личный блог и высказывать мнение о продуктах, но без призывов к их покупке.

Проще говоря, вы можете показать товар и его цену, но не можете написать: «Лучшее предложение, покупайте скорее!». Прайс-листы в «Актуальном» можно оставить, если в них нет акцента на конкретных позициях.

Что делать со старыми постами: инструкция

Чтобы избежать штрафов, нужно привести аккаунт в соответствие с новым законом. Алгоритмы соцсетей могут продвигать старый контент, а это будет считаться длящимся нарушением.

Рекомендуется сделать следующее:

  • Удалить или архивировать все посты с рекламой.
  • Убрать из описания профиля слова «купить», «заказать» и ссылки на магазин.
  • Архивировать или прекратить соавторство в совместных постах с брендами, так как они почти всегда признаются рекламой.

Какие штрафы грозят за нарушение

Пожаловаться на рекламную публикацию может любой гражданин. Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя:

  • Для граждан — от 2 000 до 2 500 рублей.
  • Для должностных лиц и ИП — от 4 000 до 20 000 рублей.
  • Для компаний (юрлиц) — от 100 000 до 500 000 рублей.

Ассоциация блогеров просила Роскомнадзор не наказывать за старую рекламу, но официального ответа пока нет. Поэтому юристы советуют не рисковать и заранее очистить свои страницы от любого контента, который можно счесть рекламным.

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

