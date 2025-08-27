Закон о рекламе в Instagram*: как бизнесу и блогерам избежать штрафов с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России запрещено размещать рекламу в Instagram* и Facebook*. Эти соцсети принадлежат компании Meta, которая признана в стране экстремистской. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 500 000 рублей. Разбираемся, что теперь можно и нельзя делать в этих соцсетях.
Что теперь считается рекламой
Закон разделяет рекламу и информирование. Рекламировать товары и услуги нельзя, а информировать о них — можно, отмечает руководитель юридической компании «Федоренко и партнеры» Сергей Федоренко.
Рекламой считается любой контент, который:
- Привлекает внимание к конкретному товару или услуге.
- Выделяет ваш продукт на фоне конкурентов.
- Содержит прямые призывы «купить», «заказать», «подписаться».
- Включает промокоды или реферальные ссылки.
По мнению юриста, для признания поста рекламным неважно, платили за него или нет. Антимонопольная служба может счесть рекламой даже бесплатный обзор, если он эмоционально окрашен и нацелен на продажу.
Как теперь рассказывать о своих продуктах
Вы по-прежнему можете вести аккаунты и рассказывать о своем бизнесе. Главное — делать это в информационном стиле.
Что разрешено:
- Публиковать каталоги товаров и услуг с описанием и ценами.
- Делать обзоры рынка или сравнивать характеристики товаров.
- Информировать о скидках и условиях покупки.
- Делиться отзывами клиентов.
- Вести личный блог и высказывать мнение о продуктах, но без призывов к их покупке.
Проще говоря, вы можете показать товар и его цену, но не можете написать: «Лучшее предложение, покупайте скорее!». Прайс-листы в «Актуальном» можно оставить, если в них нет акцента на конкретных позициях.
Что делать со старыми постами: инструкция
Чтобы избежать штрафов, нужно привести аккаунт в соответствие с новым законом. Алгоритмы соцсетей могут продвигать старый контент, а это будет считаться длящимся нарушением.
Рекомендуется сделать следующее:
- Удалить или архивировать все посты с рекламой.
- Убрать из описания профиля слова «купить», «заказать» и ссылки на магазин.
- Архивировать или прекратить соавторство в совместных постах с брендами, так как они почти всегда признаются рекламой.
Какие штрафы грозят за нарушение
Пожаловаться на рекламную публикацию может любой гражданин. Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя:
- Для граждан — от 2 000 до 2 500 рублей.
- Для должностных лиц и ИП — от 4 000 до 20 000 рублей.
- Для компаний (юрлиц) — от 100 000 до 500 000 рублей.
Ассоциация блогеров просила Роскомнадзор не наказывать за старую рекламу, но официального ответа пока нет. Поэтому юристы советуют не рисковать и заранее очистить свои страницы от любого контента, который можно счесть рекламным.
* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ.