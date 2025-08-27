Закон о рекламе в Instagram*: как бизнесу и блогерам избежать штрафов с 1 сентября

С сентября реклама любых товаров в Instagram* сулит жителям Башкирии штрафы. Эксперт объяснил новые правила и предупредил блогеров региона о подводных камнях.

С 1 сентября 2025 года в России запрещено размещать рекламу в Instagram* и Facebook*. Эти соцсети принадлежат компании Meta, которая признана в стране экстремистской. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 500 000 рублей. Разбираемся, что теперь можно и нельзя делать в этих соцсетях.

Что теперь считается рекламой

Закон разделяет рекламу и информирование. Рекламировать товары и услуги нельзя, а информировать о них — можно, отмечает руководитель юридической компании «Федоренко и партнеры» Сергей Федоренко.

Рекламой считается любой контент, который:

Привлекает внимание к конкретному товару или услуге.

Выделяет ваш продукт на фоне конкурентов.

Содержит прямые призывы «купить», «заказать», «подписаться».

Включает промокоды или реферальные ссылки.

По мнению юриста, для признания поста рекламным неважно, платили за него или нет. Антимонопольная служба может счесть рекламой даже бесплатный обзор, если он эмоционально окрашен и нацелен на продажу.

Как теперь рассказывать о своих продуктах

Вы по-прежнему можете вести аккаунты и рассказывать о своем бизнесе. Главное — делать это в информационном стиле.

Что разрешено:

Публиковать каталоги товаров и услуг с описанием и ценами.

Делать обзоры рынка или сравнивать характеристики товаров.

Информировать о скидках и условиях покупки.

Делиться отзывами клиентов.

Вести личный блог и высказывать мнение о продуктах, но без призывов к их покупке.

Проще говоря, вы можете показать товар и его цену, но не можете написать: «Лучшее предложение, покупайте скорее!». Прайс-листы в «Актуальном» можно оставить, если в них нет акцента на конкретных позициях.

Что делать со старыми постами: инструкция

Чтобы избежать штрафов, нужно привести аккаунт в соответствие с новым законом. Алгоритмы соцсетей могут продвигать старый контент, а это будет считаться длящимся нарушением.

Рекомендуется сделать следующее:

Удалить или архивировать все посты с рекламой.

Убрать из описания профиля слова «купить», «заказать» и ссылки на магазин.

Архивировать или прекратить соавторство в совместных постах с брендами, так как они почти всегда признаются рекламой.

Какие штрафы грозят за нарушение

Пожаловаться на рекламную публикацию может любой гражданин. Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя:

Для граждан — от 2 000 до 2 500 рублей.

Для должностных лиц и ИП — от 4 000 до 20 000 рублей.

Для компаний (юрлиц) — от 100 000 до 500 000 рублей.

Ассоциация блогеров просила Роскомнадзор не наказывать за старую рекламу, но официального ответа пока нет. Поэтому юристы советуют не рисковать и заранее очистить свои страницы от любого контента, который можно счесть рекламным.

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ.