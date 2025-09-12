0
Новости

Загитова показала, как выглядит отдых чемпионки без цензуры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отдыхает в Дубае и радует подписчиков. Спортсменка выложила фото в бикини с яхты, заставив фанатов обсуждать не только её прошлые победы, но и шикарную форму.
Алина Загитова / «ВКонтакте»

Поклонники Алины Загитовой получили новый повод для бурных обсуждений. Причиной стал свежий пост на её странице во «ВКонтакте», прилетевший прямиком из солнечного Дубая.

Звезда льда поделилась серией снимков, где она позирует на яхте. Её пляжный образ в прозрачном платье и смелом бикини, кажется, оказался жарче дубайского солнца. Кадры быстро собрали сотни восторженных реакций.

Алина Загитова / «ВКонтакте»

Это уже не первый раз, когда фигуристка интригует публику деталями своей жизни. Фанаты помнят, как в прошлом году она рассуждала об идеальном замужестве, отмечая, что пока не нашла того самого мужчину, с которым сойдутся все звёзды.

Напомним, Алина Загитова — настоящая легенда в российском спорте. Она является единственной в истории страны одиночницей, которой удалось собрать полную коллекцию всех главных мировых титулов.

В её копилке — победы на финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпиаде и чемпионате мира. В 2019 году спортсменка объявила о паузе в карьере, после чего успешно переключилась на работу телеведущей и участие в шоу.

