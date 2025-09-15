Забудьте про кашель: главная опасность коронавируса проявилась спустя годы

Ковид оказался бомбой замедленного действия. Учёные Сеченовского университета выяснили: он провоцирует разрушение костной ткани. В зоне риска — абсолютно все переболевшие, вне зависимости от тяжести болезни.

Тревожные вести от учёных Сеченовского университета расскзали журналисты «Известий». Судя по их данным, у пандемии обнаружился новый, крайне неприятный отложенный эффект. Вирус, как выяснилось, способствует развитию остеонекроза — недуга, при котором кости буквально рассыпаются изнутри.

Под угрозой оказался каждый, кто встречался с COVID-19. Возраст, пол и форма перенесённого заболевания — лёгкая или тяжёлая — не играют никакой роли. Костная ткань может начать разрушаться у кого угодно.

Выводы были сделаны после анализа 88 образцов тканей пациентов в возрасте от 22 до 70 лет, которым пришлось менять суставы. У 41 человека омертвение кости было напрямую связано с перенесённым ковидом. Раньше считалось, что к такому диагнозу приводят в основном три вещи: травмы, алкоголизм или долгий приём стероидов.

Однако с 2020 года ситуация резко изменилась. Медики зафиксировали скачок числа случаев остеонекроза у людей, которые переболели даже в лёгкой форме и гормоны не принимали. Это заставило учёных предположить, что вирус способен напрямую атаковать костную систему.

Более того, постковидное разрушение костей протекает агрессивнее. У таких больных обнаружили в несколько раз больше поражённой ткани. А вероятность образования тромбов у них оказалась выше в 2,6 раза по сравнению с пациентами, у которых недуг развился по другим причинам.

До пандемии, как подтверждают эксперты, основной удар по костям наносили системные заболевания, травмы или вредные привычки. Теперь же в этот список добавился и сам коронавирус, причём его роль может быть одной из ведущих. Новые данные помогут врачам разработать стратегии для борьбы с этим тихим, но разрушительным последствием.