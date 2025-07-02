Забудьте про Бобика: с 1 сентября на пляжи России не пустят с питомцами

С 1 сентября на российских пляжах — новые правила от МЧС. Больше никаких питомцев, пьяных заплывов и игр где попало. Готовимся к отдыху по уставу

Россиянам придётся привыкать к новым правилам отдыха у воды. Как сообщает портал «Турдом», с 1 сентября 2025 года МЧС вводит целый пакет запретов для всех официальных пляжей страны, который будет действовать шесть лет. Главное нововведение — тотальный запрет домашних животных.

Теперь взять с собой на пляж кошку или собаку не получится — их просто не пустят. Исключение сделали только для собак-поводырей, сопровождающих людей с инвалидностью. Власти объясняют это просто: животные могут напугать детей, кого-то укусить или создать антисанитарные условия. Запрет, впрочем, касается только оборудованных зон, на «диких» берегах выгуливать питомцев по-прежнему можно.

Под запрет также попали заплывы в состоянии опьянения, загрязнение территории и плавание на чём попало — от досок и лежаков до брёвен. Любителям активных игр с мячом или фрисби придётся искать специальные зоны.

Вся эта система запретов — не просто свод правил, а своего рода пляжный ПДД, где вместо светофора — цветные флаги, а вместо ГИБДД — спасатели. При сильном ветре или волнах поднимут жёлтый флаг, который запрещает купание детям, или красный — означающий полный запрет лезть в воду для всех. Штрафы за нарушения пока не озвучены, но нарушителей ждут как минимум предупреждения.

Отдельный блок правил посвящён безопасности. Для детей отведут специальные «лягушатники» глубиной не более 1,2 метра. Спасательные посты теперь обязаны иметь сертифицированный инвентарь и дежурить даже в шторм. А ночное купание от заката до рассвета окажется под полным запретом.

Эта инициатива родилась не на пустом месте. Как напоминает «Парламентская газета», ещё в феврале 2025 года Госдума приняла новый федеральный закон «О безопасности людей на водных объектах». Приказ МЧС — это его прямое продолжение, которое конкретизирует все требования.

Разработка этих строгих норм велась с 2022 года, так что это не внезапное решение, а долгий и планомерный процесс. Владельцам пляжей теперь придётся серьёзно вложиться в оборудование, а отдыхающим — внимательно читать правила перед тем, как раскинуть полотенце на песке.