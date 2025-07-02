Забудьте про Бобика: с 1 сентября на пляжи России не пустят с питомцами

С 1 сентября на российских пляжах — новые правила от МЧС. Больше никаких питомцев, пьяных заплывов и игр где попало. Готовимся к отдыху по уставу ©Imagen
Россиянам придётся привыкать к новым правилам отдыха у воды. Как сообщает портал «Турдом», с 1 сентября 2025 года МЧС вводит целый пакет запретов для всех официальных пляжей страны, который будет действовать шесть лет. Главное нововведение — тотальный запрет домашних животных.
Теперь взять с собой на пляж кошку или собаку не получится — их просто не пустят. Исключение сделали только для собак-поводырей, сопровождающих людей с инвалидностью. Власти объясняют это просто: животные могут напугать детей, кого-то укусить или создать антисанитарные условия. Запрет, впрочем, касается только оборудованных зон, на «диких» берегах выгуливать питомцев по-прежнему можно.
Под запрет также попали заплывы в состоянии опьянения, загрязнение территории и плавание на чём попало — от досок и лежаков до брёвен. Любителям активных игр с мячом или фрисби придётся искать специальные зоны.
Вся эта система запретов — не просто свод правил, а своего рода пляжный ПДД, где вместо светофора — цветные флаги, а вместо ГИБДД — спасатели. При сильном ветре или волнах поднимут жёлтый флаг, который запрещает купание детям, или красный — означающий полный запрет лезть в воду для всех. Штрафы за нарушения пока не озвучены, но нарушителей ждут как минимум предупреждения.
Отдельный блок правил посвящён безопасности. Для детей отведут специальные «лягушатники» глубиной не более 1,2 метра. Спасательные посты теперь обязаны иметь сертифицированный инвентарь и дежурить даже в шторм. А ночное купание от заката до рассвета окажется под полным запретом.
Разработка этих строгих норм велась с 2022 года, так что это не внезапное решение, а долгий и планомерный процесс. Владельцам пляжей теперь придётся серьёзно вложиться в оборудование, а отдыхающим — внимательно читать правила перед тем, как раскинуть полотенце на песке.
Я просто хочу взять на пляж своего корги. Кому он мешает? И что значит «официальный» пляж, а где тогда «неофициальный»?
Ваш корги, может, и никому, но в МЧС решили перестраховаться. Причины запрета простые: санитарные нормы (животные могут справить нужду на песке) и безопасность (могут напугать или укусить других отдыхающих, особенно детей). Важно понимать: запрет действует только на официальных, оборудованных пляжах — тех, где есть спасатели, буйки и кабинки для переодевания. На любом «диком» берегу реки или озера, где нет таблички «Пляж», вы по-прежнему можете отдыхать с питомцем.
Хорошо, правила есть. А кто будет следить за их исполнением? Спасатель будет бегать за мной с протоколом?
Бегать с протоколом — вряд ли, а вот сделать замечание в мегафон — вполне. Главными контролёрами на пляже станут спасатели. Новые правила чётко прописывают их обязанности: они должны не только спасать тонущих, но и следить за порядком, информировать о погоде с помощью жёлтых и красных флагов и пресекать опасные игры в воде. Их задача — профилактика. Так что в первую очередь вас ждёт устное предупреждение.
Запретили всё: питомцев, игры, пьяные заплывы. Что, если я всё-таки нарушу? Меня оштрафуют на 5000 рублей или просто погрозят пальцем?
Пока что — погрозят пальцем. В самом проекте приказа МЧС конкретные штрафы за нарушение этих новых правил не прописаны. Скорее всего, нарушителя просто попросят покинуть территорию пляжа. Однако не стоит забывать, что никто не отменял другие законы. Например, за купание в пьяном виде или распитие алкоголя в общественном месте (а пляж им и является) можно получить штраф по уже существующим статьям КоАП.
Эти правила касаются только отдыхающих? Или владельцев пляжей тоже накажут?
Владельцам «прилетит» в первую очередь. По сути, этот приказ — огромный свод требований именно к ним. Теперь каждый собственник или арендатор официального пляжа обязан:
- Организовать сертифицированный спасательный пост со всем инвентарём.
- Перед началом сезона нанять водолазов для проверки и очистки дна от коряг и стекла.
- Огородить детскую зону-«лягушатник» глубиной не более 1,2 метра.
- Использовать правильные буйки, а не пластиковые бутылки или канистры.
Невыполнение этих требований грозит тем, что пляж просто не получит разрешение на работу.
Вся эта система с флагами, спасателями и чистым дном выглядит дорого. Не получится так, что половина пляжей просто закроется, потому что не сможет выполнить требования?
Такой риск существует. Требования действительно серьёзные, и не все предприниматели или муниципалитеты смогут их потянуть. Однако логика МЧС здесь в том, чтобы повысить планку безопасности. Идея такая: уж если место называется «пляж», то оно должно быть безопасным на 100%. Вероятно, количество официальных пляжей может сократиться, но те, что останутся, будут соответствовать единому высокому стандарту.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос