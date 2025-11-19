0
За увольнение «по собственному желанию» заплатят трижды: в России предложили новый способ защиты работников

Российские работники, столкнувшиеся с давлением со стороны руководства с целью увольнения, могут получить право на специальную денежную компенсацию. С такой инициативой, направленной на борьбу с так называемыми «тихими увольнениями», в Министерство труда и социальной защиты РФ обратился Институт исследования проблем современной политики, сообщают «Известия».
Эксперты предлагают внести поправки в законодательство, чтобы защитить сотрудников от недобросовестных действий работодателей, целенаправленно создающих невыносимые условия труда. По мнению авторов инициативы, действующие нормы Трудового кодекса не всегда позволяют эффективно противостоять такому давлению.

Ключевое предложение — предоставить уволенному сотруднику право на получение выплаты в размере трёх его среднемесячных окладов. Однако для получения такой компенсации работнику потребуется предоставить документальные подтверждения того, что решение об уходе было принято под давлением, а не добровольно.

Актуальность проблемы подтверждается статистикой: по некоторым данным, с практикой «тихих увольнений», когда сотрудника игнорируют, лишают премий или не дают карьерного роста, сталкивалась каждая третья компания в стране. Институт уже уведомил Минтруд о готовности участвовать в дальнейшей детальной проработке механизма и запросил у ведомства официальную оценку своей инициативы.

«Тихое увольнение» (от англ. quiet firing) — это стратегия менеджмента, при которой работодатель не увольняет сотрудника напрямую, а создаёт для него некомфортную рабочую среду, чтобы тот ушёл по собственному желанию. Это может выражаться в отказе от повышения, передаче бессмысленных или невыполнимых задач и социальном игнорировании.

Согласно действующему законодательству РФ, при расторжении трудового договора по инициативе работника ему полагаются только заработная плата за отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск. Выходное пособие в таких случаях не предусмотрено, если иное прямо не указано в трудовом или коллективном договоре.

