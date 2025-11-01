0
2 часа
Новости

Ювелирная работа: два сварщика из Башкирии победили на Всероссийском конкурсе

Два специалиста из Башкирии стали триумфаторами всероссийского конкурса сварщиков в Питере. Один забрал золото и едет на мир, второй — приз за ювелирную работу.
сварщики победители конкурса
©t.me/ufa_rb

Ринат Изикаев из Уфы теперь готовится к международным соревнованиям, где в 2027 году представит всю страну. Такой билет на мировой турнир он получил после триумфа на всероссийском конкурсе профмастерства от НАКС, который на днях завершился в Санкт-Петербурге.

Сотрудник АО «Транснефть-Урал» оказался лучшим в самой престижной и сложной номинации — ручной дуговой сварке. Победа далась нелегко. Конкуренцию ему составляли более 1300 профессионалов из 67 регионов страны.

До этого Изикаев уже доказал свой скилл, победив в региональном этапе конкурса в Башкирии. Теперь его мастерство признали на федеральном уровне.

Но это не все хорошие новости из Северной столицы. Ещё один наш земляк, Инсаф Исламов, также вернулся домой с наградой. Он работает на предприятии «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

Его мастерство отметили специальным призом. Жюри признало шов Инсафа, выполненный ручной аргонодуновой сваркой, самым чистым и аккуратным на всём чемпионате. Ювелирная работа, не иначе.

Мировой чемпионат, куда теперь направляется Ринат, — это своего рода олимпиада для сварщиков, известная как Arc Cup International Welding Competition. Там собираются лучшие специалисты со всего мира, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона. Простое участие в таком событии — уже огромное достижение для любого профессионала.

