Юристы: За сорванную ветку сирени грозит штраф до 500 000 рублей и срок до 2 лет

Наслаждаетесь ароматом цветущей сирени? Не вздумайте отломать веточку! Юристы предупреждают: за это можно не только получить штраф, но и сесть.

Каждый куст сирени в городе — это государственная собственность и часть проекта по озеленению. И у каждой веточки есть своя цена, рассказала юрист Людмила Александрова в беседе с Городскими медиа.

По закону Москвы «Об охране и использовании зеленого фонда» придётся возместить весь причинённый вред. А размер суммы рассчитывают по специальной методике.

За простую порчу зелёных насаждений — штраф 500-1000 рублей по КоАП. Но если увлечься и нарвать пышный букет, сильно повредив куст — это уже вандализм. Статья 214 УК РФ, штраф до 40 000 рублей.

А надумаете продать свой «трофей»? Тогда держитесь — это кража. Статья предусматривает штраф до 80 000 рублей или даже лишение свободы до двух лет.

А если после вас куст погибнет, будет совсем плохо. По статье 260 УК РФ можно получить штраф до полумиллиона или реальный срок до двух лет.

Так что наслаждайтесь ароматом сирени на расстоянии. Букет за 40 тысяч или срок — слишком дорогое удовольствие для романтики весны.