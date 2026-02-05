Юрист рассказал, как получить пенсию тем, кто не успел заработать стаж

В Уфе эксперт Ассоциации юристов России Тимур Фаизов объяснил, что произойдет с пенсией для тех, кто всю жизнь получал зарплату в конвертах или вообще не работал.

Российская пенсионная система предусматривает два варианта выплат для людей преклонного возраста. Первый — страховая пенсия, которая полагается тем, кто честно отработал минимум 15 лет и накопил 30 пенсионных баллов. Размер такой выплаты зависит от взносов, которые начальство переводило в Пенсионный фонд за своих подчиненных.

Но если человек трудился мимо кассы или вовсе предпочитал не связываться с официальным трудоустройством, государство его не бросит. Правда, получит он социальную пенсию — куда скромнее по размеру. После февральской индексации 2026 года эта сумма составляет 9 424 рубля ежемесячно.

Эту выплату придется подождать дольше обычного: мужчинам до 70 лет, женщинам до 65. Есть, впрочем, утешение — если даже эта пенсия окажется меньше регионального прожиточного минимума для пенсионеров, добавят доплату до нужной планки.

Чтобы оформить деньги, достаточно явиться в отделение Пенсионного фонда или ближайший МФЦ с паспортом и СНИЛСом.