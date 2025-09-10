Юрист напомнила о штрафах за поцелуи в общественных местах

Романтика в общественных местах может влететь в копеечку или даже обернуться арестом. Юристы напомнили, что слишком страстные поцелуи легко квалифицируются как мелкое хулиганство со всеми вытекающими.

По данным Telegram-канала «Shot проверка», россиянам стоит быть сдержаннее в проявлении чувств на публике. Юрист Яна Бондаренко напомнила, что за слишком откровенные поцелуи в общественных местах можно понести наказание — от штрафа до административного ареста.

Эксперт объяснила, что грань между нежным проявлением симпатии и мелким хулиганством довольно тонка. Если окружающие сочтут ваши объятия и поцелуи чрезмерно страстными или вызывающими, они могут обратиться в полицию.

За такое поведение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Если же проявление чувств будет признано особенно бурным и нарушающим общественный порядок, то можно угодить под арест на срок до 15 суток.

Как утверждает Бондаренко, любой недовольный свидетель может зафиксировать происходящее на камеру. Видеозапись поцелуя в метро, парке или кинотеатре станет доказательством для правоохранительных органов. Так что прежде чем поддаться страсти, стоит оглянуться по сторонам.

На практике подобные ситуации уже возникали. Другой юрист, Юрий Аванесов, ранее пояснял, что ключевым моментом является демонстрация именно сексуального влечения, а не теплых семейных отношений. Он приводил пример, что целующихся в метро могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, если их действия сочтут неуважением к обществу.