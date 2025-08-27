Юных пловцов из Башкирии, отравившихся в Дагестане, выписали и отправили домой

Команда пловцов из Башкирии вернулась домой после массового отравления в Дагестане. Двадцать пострадавших выписали, а Роспотребнадзор закрыл два кафе.

Детская команда пловцов из Туймазинского района Башкирии в полном составе вернулась домой. Всех 17 спортсменов и троих взрослых, госпитализированных с отравлением в Дагестане, выписали из больницы. Их состояние здоровья улучшилось.

Инцидент произошел во время спортивных сборов. Группа почувствовала недомогание и обратилась в больницу города Дербент с признаками кишечного расстройства.

После проверки Роспотребнадзор приостановил работу двух заведений, где питались спортсмены: столовой на турбазе «Рубас» в Дербентском районе и кафе «Остров Рафт» в Шамильском. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал найти и наказать виновных в отравлении детей.