Япония наложила санкции на ключевой завод Башкирии

Япония ввела санкции против башкирского оборонного завода «Авангард». Предприятию из Стерлитамака, входящему в «Ростех», теперь грозят проблемы с платежами и операциями с капиталом.
флаги россии и японии
©Imagen

Стерлитамакский оборонный гигант «Авангард» оказался в новом японском стоп-листе. Страна восходящего солнца ввела ограничения против 52 российских организаций, и башкирское предприятие оказалось в их числе.

Для завода это означает заморозку активов и серьёзные сложности с проведением транзакций. Вместе с «Авангардом» под санкции попали и другие крупные игроки, включая ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане и расположенные там компании «Альбатрос» и «Ремдизель».

Японцы также запретили экспорт своей продукции для двух российских, шести китайских, двух турецких и одной компании из ОАЭ.

История у предприятия, к слову, героическая. Завод был создан в 1943 году в Стерлитамаке после слияния эвакуированных химзаводов. В годы ВОВ он ковал победу, выпуская боеприпасы для легендарных «Катюш».

Стоит отметить, что «Авангард» уже не в первый раз сталкивается с давлением. В феврале 2024 года предприятие уже попадало под европейские ограничения, введённые Евросоюзом.

