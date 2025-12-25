0
3 часа
Новости

Яндекс Недвижимость: новостройки Уфы подешевели до 7,7 млн рублей

Квартиры в новых домах Уфы подешевели в середине декабря. Средняя цена лота упала на 4% и составила 7,7 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
многоквартирный дом с лоджией
©UTV

Стоимость квадратного метра снизилась на 3% по сравнению с ноябрем — до 164 тысяч рублей. Если сравнивать с ценами годовой давности, «квадрат» стал дешевле на 0,2%.

Типичная квартира, которую сейчас продают уфимские застройщики, имеет площадь 46,7 кв. м. Ситуация в регионе идет вразрез с общероссийским трендом: в других мегаполисах новостройки продолжают дорожать (на 1,9% за месяц и на 15,2% за год).

Почему упала стоимость

Эксперты называют две причины снижения цен. Первая — маркетинговая активность девелоперов. Чтобы выполнить планы продаж до конца 2025 года, компании запустили акции: предлагают прямые скидки, рассрочки, трейд-ин, а также дарят кладовки и парковочные места.

Вторая причина — вымывание дешевого предложения. Покупатели раскупили самые доступные и компактные варианты, из-за чего общее количество лотов в продаже сократилось на 5%.

Рынок недвижимости Уфы завершает 2025 год в условиях высокой конкуренции между первичным и вторичным жильем. Готовые квартиры сейчас значительно дешевле: средняя цена «квадрата» на вторичке составляет около 128 тысяч рублей. Разница в цене метра между новостройкой и готовой квартирой достигает 36 тысяч рублей, что смещает интерес покупателей в сторону старого фонда.

Дополнительное давление на цены оказывает переизбыток предложения. По данным «Авито Недвижимости», за 2025 год количество объявлений о продаже новостроек в Уфе выросло на 80%. Чтобы реализовать эти объемы в условиях дорогой ипотеки, застройщики вынуждены сдерживать цены.

Ситуация может измениться в 2026 году. 19 декабря Банк России снизил ключевую ставку до 16%. Это решение регулятора должно сделать ипотечные кредиты доступнее и может снова разогнать спрос на первичное жилье.

Похожие записи
0
25.12.2025
Спорт

Уфа примет Всемирные армейские игры в 2028 году

заставка news-bash
Столица Башкортостана получила право на проведение Всемирных армейских игр — 2028. На соревнования приедут профессиональные военные спортсмены и ветераны спецоперации, для которых турнир станет этапом реабилитации.
0
24.12.2025
Новости

Экс-глава МЧС Башкирии Латыпов возглавил гражданскую оборону Уфы

Марат Латыпов
Бывший начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов вернулся на службу. Теперь он отвечает за гражданскую оборону столицы в команде мэра Ратмира Мавлиева.
0
24.12.2025
Новости

Проект реконструкции Госцирка в Уфе за 2 млрд рублей прошел госэкспертизу

госцирк
Проект реконструкции уфимского Госцирка прошел государственную экспертизу. Работы стоимостью 2 млрд рублей начнутся в 2026 году, а первых зрителей арена примет в 2028-м.
0
24.12.2025
Новости

Участок набережной в Уфе официально назвали «Площадь Агидели»

колоннада на набережной Белой
Участок набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы получил официальное название — «площадь Агидели». Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 24 декабря.
0
24.12.2025
Происшествия

В Уфе школьник попал в реанимацию из-за съеденного Choco Pie

сумка скорой помощи
Семилетний мальчик едва не задохнулся от отека Квинке, съев дома подаренное в школе пирожное. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
0
24.12.2025
Происшествия

В Уфе мужчина спас подростка от нападения собаки в подъезде на Борисоглебской

нападение собаки на подростка
Житель Черниковки спас подростка от нападения собаки в доме на улице Борисоглебской. Агрессивное животное без намордника загнало ребенка в угол и сбило с ног, владелец пса появился лишь после инцидента.
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

В Уфе парковки в центре станут бесплатными с 31 декабря по 11 января

буклет на лобовом стекле авто
С 31 декабря по 11 января водители могут бесплатно оставлять машины в зоне платной парковки. Деньги за стоянку не будут списывать все новогодние каникулы.
0
23.12.2025
Новости

Мэр Уфы показал сгенерированное нейросетью фото с главами районов

новогодняя открытками с главами районов Уфы
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором он и семь глав районов города представлены в зимней одежде на фоне леса.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.