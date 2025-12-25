Яндекс Недвижимость: новостройки Уфы подешевели до 7,7 млн рублей

Квартиры в новых домах Уфы подешевели в середине декабря. Средняя цена лота упала на 4% и составила 7,7 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Стоимость квадратного метра снизилась на 3% по сравнению с ноябрем — до 164 тысяч рублей. Если сравнивать с ценами годовой давности, «квадрат» стал дешевле на 0,2%.

Типичная квартира, которую сейчас продают уфимские застройщики, имеет площадь 46,7 кв. м. Ситуация в регионе идет вразрез с общероссийским трендом: в других мегаполисах новостройки продолжают дорожать (на 1,9% за месяц и на 15,2% за год).

Почему упала стоимость

Эксперты называют две причины снижения цен. Первая — маркетинговая активность девелоперов. Чтобы выполнить планы продаж до конца 2025 года, компании запустили акции: предлагают прямые скидки, рассрочки, трейд-ин, а также дарят кладовки и парковочные места.

Вторая причина — вымывание дешевого предложения. Покупатели раскупили самые доступные и компактные варианты, из-за чего общее количество лотов в продаже сократилось на 5%.

Рынок недвижимости Уфы завершает 2025 год в условиях высокой конкуренции между первичным и вторичным жильем. Готовые квартиры сейчас значительно дешевле: средняя цена «квадрата» на вторичке составляет около 128 тысяч рублей. Разница в цене метра между новостройкой и готовой квартирой достигает 36 тысяч рублей, что смещает интерес покупателей в сторону старого фонда.

Дополнительное давление на цены оказывает переизбыток предложения. По данным «Авито Недвижимости», за 2025 год количество объявлений о продаже новостроек в Уфе выросло на 80%. Чтобы реализовать эти объемы в условиях дорогой ипотеки, застройщики вынуждены сдерживать цены.

Ситуация может измениться в 2026 году. 19 декабря Банк России снизил ключевую ставку до 16%. Это решение регулятора должно сделать ипотечные кредиты доступнее и может снова разогнать спрос на первичное жилье.