Взлётный комфорт: в аэропорту Уфы открылся новый отель «Небоарт»

На территории международного аэропорта «Уфа» официально открылся новый шестиэтажный отель «Небоарт». Инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей

В международном аэропорту «Уфа» 16 июля состоялось официальное открытие современного отеля «Небоарт». В церемонии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил, что аэропорт с пассажиропотоком почти 5 миллионов человек в год давно нуждался в гостинице такого уровня, поскольку прежняя уже не соответствовала современным требованиям.

Новый шестиэтажный отель расположен всего в пяти минутах ходьбы от пассажирских терминалов. Инвестор вложил в строительство 1,5 миллиарда рублей. Проект получил статус приоритетного, что обеспечило ему необходимые меры государственной поддержки.

Гостиница предлагает 149 стильных номеров различных категорий, от «Стандарта» до «Люкса». Все они оснащены полной шумоизоляцией, светонепроницаемыми шторами, удобными кроватями с ортопедическими матрасами и высокоскоростным Wi-Fi.

Помимо номеров, инфраструктура «Небоарта» включает:

Ресторан и лобби-бар с панорамным остеклением.

Зал-трансформер «Терминал» для мероприятий вместимостью до 120 человек.

VIP-зал «Бизнес Лаунж» для деловых встреч.

Фитнес-зал и финскую сауну.

Техническое открытие отеля состоялось в конце июня 2025 года, и он уже обслуживает экипажи и пассажиров более 20 авиакомпаний. Стоимость проживания в новом отеле начинается от 9 300 рублей за ночь.