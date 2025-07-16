Взлётный комфорт: в аэропорту Уфы открылся новый отель «Небоарт»

На территории международного аэропорта «Уфа» официально открылся новый шестиэтажный отель «Небоарт». Инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей ©glavarb.ru
В международном аэропорту «Уфа» 16 июля состоялось официальное открытие современного отеля «Небоарт». В церемонии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, который отметил, что аэропорт с пассажиропотоком почти 5 миллионов человек в год давно нуждался в гостинице такого уровня, поскольку прежняя уже не соответствовала современным требованиям.
Новый шестиэтажный отель расположен всего в пяти минутах ходьбы от пассажирских терминалов. Инвестор вложил в строительство 1,5 миллиарда рублей. Проект получил статус приоритетного, что обеспечило ему необходимые меры государственной поддержки.
Гостиница предлагает 149 стильных номеров различных категорий, от «Стандарта» до «Люкса». Все они оснащены полной шумоизоляцией, светонепроницаемыми шторами, удобными кроватями с ортопедическими матрасами и высокоскоростным Wi-Fi.
Помимо номеров, инфраструктура «Небоарта» включает:
- Ресторан и лобби-бар с панорамным остеклением.
- Зал-трансформер «Терминал» для мероприятий вместимостью до 120 человек.
- VIP-зал «Бизнес Лаунж» для деловых встреч.
- Фитнес-зал и финскую сауну.
Техническое открытие отеля состоялось в конце июня 2025 года, и он уже обслуживает экипажи и пассажиров более 20 авиакомпаний. Стоимость проживания в новом отеле начинается от 9 300 рублей за ночь.
- Сколько стоит проживание и на какой уровень сервиса можно рассчитывать?
«Небоарт» позиционируется как отель уровня 4 звезды. Стоимость стандартного номера начинается от 9 300 рублей за ночь. Это серьёзный инвестиционный проект, в строительство которого было вложено 1,5 миллиарда рублей.
- Что делать, если мой рейс задержали поздно ночью? Меня заселят?
Да, стойка регистрации работает круглосуточно. Более того, в отеле предусмотрена услуга срочного размещения как раз на случай задержки рейсов, для этого существует отдельный контактный телефон.
- Можно ли остановиться в отеле с домашним животным?
Да, в отеле возможно проживание с животными, однако эта услуга является платной и предоставляется при соблюдении определённых условий.
- Какие дополнительные услуги есть в отеле, кроме проживания?
Для гостей бесплатно работает фитнес-зал. За отдельную плату можно воспользоваться финской сауной, платной парковкой, услугами прачечной и заказать трансфер.
- Насколько удобно добираться до отеля из города общественным транспортом?
Доехать до отеля из Уфы можно примерно за час на автобусах №101 и №110. Поездка на автомобиле по проспекту Салавата Юлаева займёт около 35 минут.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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