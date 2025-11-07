Выплаты по больничным в РФ вырастут

В России к 2028 году максимальная дневная выплата по больничному превысит 8 тысяч рублей, рост связан с увеличением страховой базы.

С 2026 года в России вырастут максимальные выплаты по больничным листам: дневной лимит увеличится с нынешних 5 700 ₽ до 6 800 ₽. К 2027 году он почти достигнет 8 000 ₽, а к 2028-му превысит 8 500 ₽. Изменения связаны с ростом предельной базы для страховых взносов и затронут работающих жителей Башкортостана с официальными доходами.

Право на максимальную компенсацию получат граждане с трудовым стажем свыше восьми лет и официальным доходом от 183 000 ₽ в месяц в 2024 году и от 233 000 ₽ — в 2025-м, сообщает Социальный фонд России (СФР). В последующие годы для получения самой высокой выплаты потребуется ежемесячный доход в диапазоне 230–260 тысяч рублей.

Размер пособия зависит от стажа: при стаже до 5 лет выплачивают 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%. Итоговую сумму рассчитывают на основе дохода за два предыдущих года и предельной базы страховых взносов, которую к 2026 году увеличат почти до 3 миллионов рублей.

Для справки: в 2025 году предельная база для начисления страховых взносов в СФР составляет 2 225 000 ₽. По данным Башкортостанстата, средняя зарплата в регионе на конец 2024 года — около 55 000 ₽, что значительно ниже порога для получения максимальных выплат.

Юристы и аналитики отмечают, что повышение лимитов затронет главным образом высокооплачиваемых специалистов с официальным трудоустройством. Для остальных граждан пособия рассчитают индивидуально — с учётом стажа и фактического заработка за отчётный период.

Минимальные выплаты по больничному в 2025 году составляют 873–967 ₽ в сутки (без учёта районных коэффициентов). С 2026 года минимум также вырастет: пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составит не менее 27 000 ₽ в месяц.

Власти связывают повышение выплат с общей динамикой доходов и реформой страховой системы.

Материал носит информационный характер и не является финансовой или юридической консультацией.