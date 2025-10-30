«Выпали сами, не вырывал»: уфимец выставил на Avito усы своих котов

В Уфе пользователь разместил на Avito объявление о продаже усов своих котов как материала для творчества, вызвав живой интерес в сети.

Житель Уфы разместил на Avito объявление о продаже кошачьих усов. Чёрные усы вислоухого шотландца стоят 300 рублей, белые от британца — 200 рублей. Продавец подчеркивает: усы выпали естественным путём, животные здоровы.

Зачем покупают усы

Кошачьи вибриссы используют в рукоделии для изготовления кукол и аксессуаров. Моделисты делают из них антенны для автомобилей и паруса для миниатюрных кораблей. В керамике усы ценятся за то, что не горят в печи.

Из вибриссов изготавливают струны для мини-копий музыкальных инструментов. Существует примета: найденный ус в кошельке приносит финансовый успех. Некоторые коллекционеры хранят усы в специальных шкатулках.

Рынок необычного товара

На Avito появилось несколько похожих объявлений из разных городов России. В Новосибирске за один ус просят 30-50 рублей, пучок из 50 штук стоит 1000 рублей. Особенно ценятся усы мейн-кунов длиной до 20 сантиметров и кудрявые вибриссы сфинксов.

В 2022 году на площадке продавали усы «французских котов» по 30-150 рублей за штуку. Продавец собирал их с мебели во Франции и России в течение пяти лет. В Уфе также предлагают усы по 10 рублей за штуку или оптом по 200 штук.

Альтернатива натуральным усам

Во всех случаях вместо вибриссов можно использовать искусственные материалы — леску или мононить. Эти материалы не уступают по свойствам натуральным усам.