«Выпали сами, не вырывал»: уфимец выставил на Avito усы своих котов

Житель Уфы разместил на Avito объявление о продаже кошачьих усов. Чёрные усы вислоухого шотландца стоят 300 рублей, белые от британца — 200 рублей. Продавец подчеркивает: усы выпали естественным путём, животные здоровы.
Зачем покупают усы
Кошачьи вибриссы используют в рукоделии для изготовления кукол и аксессуаров. Моделисты делают из них антенны для автомобилей и паруса для миниатюрных кораблей. В керамике усы ценятся за то, что не горят в печи.
Из вибриссов изготавливают струны для мини-копий музыкальных инструментов. Существует примета: найденный ус в кошельке приносит финансовый успех. Некоторые коллекционеры хранят усы в специальных шкатулках.
Рынок необычного товара
На Avito появилось несколько похожих объявлений из разных городов России. В Новосибирске за один ус просят 30-50 рублей, пучок из 50 штук стоит 1000 рублей. Особенно ценятся усы мейн-кунов длиной до 20 сантиметров и кудрявые вибриссы сфинксов.
В 2022 году на площадке продавали усы «французских котов» по 30-150 рублей за штуку. Продавец собирал их с мебели во Франции и России в течение пяти лет. В Уфе также предлагают усы по 10 рублей за штуку или оптом по 200 штук.
Альтернатива натуральным усам
Во всех случаях вместо вибриссов можно использовать искусственные материалы — леску или мононить. Эти материалы не уступают по свойствам натуральным усам.
Важно помнить: насильственное удаление усов причиняет кошке сильную боль и серьёзные трудности в жизни. Усы улавливают колебания воздуха, вибрацию, температуру объектов. С их помощью кот ориентируется в темноте и определяет, пролезет ли в узкое отверстие — ширина растопыренных усов примерно равна ширине тела. Потеря вибриссов для животного сопоставима с потерей зрения у человека.