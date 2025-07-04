Выпал из окна: в Москве погиб топ-менеджер Транснефти Андрей Бадалов

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов трагически погиб, выпав из окна на Рублёвском шоссе. Силовики отрабатывают версию суицида. Что известно о топ-менеджере?

В Москве при загадочных обстоятельствах оборвалась жизнь вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. По данным Telegram-канала Mash и ТАСС, тело 62-летнего топ-менеджера было найдено утром 4 июля под окнами его квартиры на Рублевском шоссе. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняя все детали произошедшего.

Правоохранители уже озвучили предварительную версию. Источники в органах сообщают, что основной причиной гибели рассматривается самоубийство. По данным СМИ, тело обнаружил случайный прохожий, который и вызвал полицию. У Бадалова остались жена и две дочери, его супруге после известия о трагедии потребовалась помощь медиков.

В «Транснефти» Бадалов занимал пост с июля 2021 года. Он был ключевой фигурой, ответственной за одно из самых важных направлений — цифровую трансформацию, информационные технологии и автоматизацию всех производственных процессов госкорпорации. Его назначение было частью исполнения директив правительства о внедрении цифровых руководителей в госкомпаниях.

До прихода в нефтяную отрасль Бадалов построил блестящую карьеру в сфере IT и связи. Он возглавлял НИИ «Восход», а ранее много лет проработал в «Российской корпорации средств связи», где занимался разработкой систем безопасности для критически важных объектов. Именно он был генеральным конструктором систем безопасности энергообъектов на Олимпиаде-2014 в Сочи.