«Вы становитесь в конец очереди»: в Башкирии объяснили, что делать, если 112 недоступен во время атаки дронов

Госкомитет Башкирии по ЧС объяснил, почему в день атаки беспилотников на Уфу жительница республики не смогла дозвониться до единой службы спасения. Причина — перегрузка Системы-112 из-за резкого роста числа обращений.
девушка разговаривает по телефону
2 апреля, в день массированной атаки беспилотников на Уфу, одна из жительниц Башкирии обнаружила дрон в небе и попыталась сообщить об этом по номеру 112 — дозвониться не вышло. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям объяснил изданию ufacitynews, в чём причина.

По информации ведомства, поток звонков, связанных с БПЛА, существенно возрос, что создало очередь на линии. Когда обращений поступает больше, чем диспетчеров, абонентам приходится ждать соединения. Там рекомендуют не прерывать вызов:

«При разъединении или сбросе звонка вы теряете очередность, набрав снова номер «112», вы становитесь в конец очереди».

Напомним, 2 апреля в Уфе на улице Гафури в 5:30 по местному времени был введён режим беспилотной опасности и приостановлены полёты в городском аэропорту, о чём сообщил Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

21 марта 2026 года Уфа уже пережила атаку БПЛА: беспилотники пытались поразить нефтеперерабатывающие заводы, их удалось перехватить, однако обломки упали на строящийся дом в микрорайоне Затон.

16 сентября 2025 года власти Башкортостана ввели административные штрафы за публикацию в СМИ, социальных сетях и мессенджерах сведений о последствиях атак беспилотников, работе ПВО и связанных с дронами происшествиях без официального разрешения.

По данным Министерства обороны России, только за ночь 2 апреля средства ПВО перехватили 147 украинских беспилотников в 12 регионах страны, в том числе над Башкортостаном.

