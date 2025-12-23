ВС РФ признал законной критику властей и нацистскую символику без пропаганды

Верховный суд России постановил, что демонстрация нацистской атрибутики законна, если она сопровождается осуждением идеологии. Также суд запретил считать критику чиновников экстремизмом.

Главный критерий легальности — контекст публикации. Если человек демонстрирует свастику, руны или другие символы Третьего рейха, чтобы сформировать к ним негативное отношение, наказывать его нельзя. Это правило распространяется на научные дискуссии, художественное творчество и исторические материалы, сообщает Lenta.ru.

Суд уточнил, что демонстрация нацистских татуировок не считается преступлением, если владелец не делает это умышленно для пропаганды и привлечения сторонников.

Границы критики

Пленум Верховного суда четко разграничил свободу слова и экстремистскую деятельность. Негативные отзывы о работе мэров, губернаторов и других должностных лиц больше не могут быть поводом для преследования по «экстремистским» статьям.

Нарушением закона считаются только конкретные призывы к насилию, массовым беспорядкам, геноциду или дискриминации граждан по национальному и религиозному признакам. Ругать плохие дороги или некомпетентность управленцев — законно.

Штрафы за пропаганду

Статья 20.3 КоАП РФ продолжает действовать для тех, кто публикует запрещенную символику без осуждающего контекста или с целью пропаганды.

Граждане : штраф от 1000 до 2000 рублей или арест до 15 суток.

: штраф от 1000 до 2000 рублей или арест до 15 суток. Должностные лица : штраф от 2000 до 4000 рублей.

: штраф от 2000 до 4000 рублей. Юридические лица: штраф от 10 000 до 50 000 рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Постепенное смягчение законодательства началось в 2019–2020 годах. Тогда Госдума приняла поправки, разрешающие использовать нацистскую символику в учебных пособиях, произведениях искусства и литературы при условии отсутствия пропаганды.

До этих изменений правоприменительная практика часто доходила до абсурда. Суды штрафовали граждан за публикацию кадры из советских фильмов о Великой Отечественной войне, исторических снимков Парада Победы 1945 года.

Параллельно с федеральной повесткой регионы предлагают свои инициативы по защите символов. В ноябре 2025 года Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект, запрещающий размещать религиозные изображения (кресты, полумесяцы) на этикетках алкогольной и табачной продукции.