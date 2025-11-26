0
Новости

Временным управляющим «Башкиравтодора» назначен Владимир Добрышкин

Арбитражный суд Башкирии утвердил Владимира Добрышкина временным управляющим «Башкиравтодора». Специалист из Москвы сменил на посту Олега Рыкуса.
укладка асфальта
©Башкиравтодор

Арбитражный суд республики утвердил кандидатуру Владимира Добрышкина на должность временного управляющего АО «Башкиравтодор». Решение было принято на заседании, где рассматривались претенденты на этот пост. Специалист является членом ассоциации арбитражных управляющих Центрального федерального округа и базируется в Москве.

В ходе отбора суд рассмотрел заявки от нескольких кандидатов. Помимо Добрышкина, на участие в процедуре претендовали Михаил Вахнин из ассоциации «Эгида» и Гульнара Загидуллина, представляющая союз «Правосознание». Арбитраж остановил выбор на московском специалисте, так как не выявил его заинтересованности по отношению к должнику.

Вопрос об управлении предприятием оставался открытым с осени текущего года. В июле компанию признали банкротом и ввели конкурсное производство под руководством Олега Рыкуса, но уже в сентябре апелляционная инстанция отменила это решение. Процедуру банкротства заменили на наблюдение, после чего потребовалось утвердить нового временного управляющего.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг предприятия. Руководитель региона охарактеризовал июльское решение о признании компании несостоятельной как попытку захвата государственной собственности.

Финансовые показатели дорожного подрядчика за последний отчетный период продемонстрировали снижение убытков. По итогам 2024 года чистый убыток составил 719 миллионов рублей при выручке 9,6 миллиарда. Годом ранее отрицательный результат превышал 4 миллиарда рублей.

Назначение управляющего происходит на фоне судебных разбирательств в отношении бывшего руководства. На днях суд Дюртюлинского района приговорил экс-заместителя главного инженера Данира Бурханова к пяти годам колонии. Его признали виновным в нарушении правил охраны окружающей среды и превышении полномочий с ущербом более 8 миллиардов рублей.

В сентябре текущего года приговор был вынесен бывшему генеральному директору компании Ильдару Юланову. Суд назначил ему девять лет лишения свободы за хищение 152 миллионов рублей при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

