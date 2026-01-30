0
3 часа
Новости

Враг бьет по котельным: Хабиров распорядился срочно защитить энергетику Башкирии

Глава республики Радий Хабиров в послании Курултаю поручил включить объекты тепло- и энергоснабжения в перечень защищаемых от атак БПЛА.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

Глава республики Радий Хабиров распорядился включить предприятия тепло- и энергоснабжения в список объектов, которые подлежат усиленной защите от атак дронов. Об этом он заявил в своем ежегодном послании Государственному Собранию — Курултаю РБ, подчеркнув, что целями ударов все чаще становится гражданская инфраструктура.

Содержание
  1. Почему Хабиров приказал взять под охрану ТЭЦ и котельные
  2. ЗРК «Панцирь» и мобильные группы: чем прикрывают Уфу и Салават
  3. Зачем усиливать охрану теплосетей: риски для населения
  4. Хроника атак дронов на Башкирию: январь 2026 и удары по Салавату

Почему Хабиров приказал взять под охрану ТЭЦ и котельные

Глава региона отметил изменение тактики противника. Раньше под угрозой находились преимущественно промышленные гиганты, теперь враг пытается атаковать объекты жизнеобеспечения. Хабиров поручил Министерству промышленности и энергетики оперативно подготовить список новых объектов для включения в контур безопасности. Конкретные предложения по защите тепла и света рассмотрят на ближайшем заседании оперативного штаба.

ЗРК «Панцирь» и мобильные группы: чем прикрывают Уфу и Салават

Критические промышленные предприятия республики уже защищены, заявил Хабиров. Для прикрытия объектов используют эшелонированную оборону:

  • системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»;
  • мобильные огневые группы Минобороны России и отряды резервистов.

Отдельную благодарность главы получило руководство нефтехимических заводов в Уфе и Салавате. Предприятия самостоятельно развернули системы активной и пассивной защиты, что позволило им не останавливать производство даже во время реальных атак беспилотников.

Зачем усиливать охрану теплосетей: риски для населения

Включение ТЭЦ и крупных котельных в приоритетный список защиты напрямую влияет на безопасность жителей республики. Энергообъекты получат тот же уровень охраны, что и стратегические нефтезаводы. Это необходимо, чтобы гарантировать стабильность отопительного сезона и исключить риски аварийных отключений света и тепла в случае попыток внешнего воздействия на инфраструктуру.

Хроника атак дронов на Башкирию: январь 2026 и удары по Салавату

Угроза воздушных атак для региона остается актуальной. 5 января 2026 года над Башкирией силы ПВО успешно перехватили шесть беспилотников самолетного типа. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее, в сентябре 2025 года, атаке подверглась промзона Салавата. Дрон ударил по территории предприятия «Газпром нефтехим Салават», но серьезного ущерба не нанес. Власти республики напоминают, что в регионе действует запрет на публикацию фото и видео летящих дронов и работы ПВО, чтобы не помогать противнику корректировать удары.

Похожие записи
0
30.01.2026
Политика

В Башкирии резко увеличат поставки дронов на СВО: поручение Хабирова к 1 апреля

запуск бпла
С 1 апреля республика нарастит отправку БПЛА военным на 50%. За два года регион передал на фронт более 10 тысяч аппаратов, сообщил Глава республики.
0
22.01.2026
Образование

В Башкирии отремонтирует восемь колледжей в 2026 году — деньги выделят из регионального бюджета

зауральский колледж
В 2026 году в Башкирии отремонтируют 8 колледжей, ещё 6 зданий обновят по новой программе, два — по гранту «Агропрофи».
0
22.01.2026
Дороги и транспорт

МЧС сообщило об открытии третьей ледовой переправы через Белую в Башкирии

въезд на ледовую переправу
В Краснокамском районе Башкирии официально открыли ледовую переправу через реку Белую у села Староянзигитово. Протяженность пути — 800 метров, грузоподъемность — до 5 тонн.
0
20.01.2026
Здоровье

В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

врачи совещаются
Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.
0
19.01.2026
Новости

Глава Башкирии приостановил строительство новых «Башкирских двориков»

городской двор
Радий Хабиров сообщил, что в 2026 году новые площадки строить не будут. Финансирование перераспределят на восстановление объектов, сданных ранее.
0
19.01.2026
Дороги и транспорт

Глава Башкирии запретил перекрывать трассы в мороз без крайней необходимости

автомобили на заснеженной трассе
Радий Хабиров отметил, что низкие температуры — нормальное явление для Урала, и при возможности проезда движение останавливать не следует.
0
18.01.2026
Новости

В Башкирии к Крещению оборудовали 98 мест для купаний

священник возле иордани
В регионе подготовлены 98 площадок для традиционных крещенских купаний. На местах обеспечат дежурство спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов.
0
15.01.2026
Происшествия

Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Башкирией 15 января

солдат с пулеметом
Утром 15 января над Башкирией сбили три БПЛА. В регионе действовал режим опасности атаки, ограничения в аэропорту Уфы не вводились.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.