Враг бьет по котельным: Хабиров распорядился срочно защитить энергетику Башкирии

Глава республики Радий Хабиров в послании Курултаю поручил включить объекты тепло- и энергоснабжения в перечень защищаемых от атак БПЛА.

Глава республики Радий Хабиров распорядился включить предприятия тепло- и энергоснабжения в список объектов, которые подлежат усиленной защите от атак дронов. Об этом он заявил в своем ежегодном послании Государственному Собранию — Курултаю РБ, подчеркнув, что целями ударов все чаще становится гражданская инфраструктура.

Почему Хабиров приказал взять под охрану ТЭЦ и котельные

Глава региона отметил изменение тактики противника. Раньше под угрозой находились преимущественно промышленные гиганты, теперь враг пытается атаковать объекты жизнеобеспечения. Хабиров поручил Министерству промышленности и энергетики оперативно подготовить список новых объектов для включения в контур безопасности. Конкретные предложения по защите тепла и света рассмотрят на ближайшем заседании оперативного штаба.

ЗРК «Панцирь» и мобильные группы: чем прикрывают Уфу и Салават

Критические промышленные предприятия республики уже защищены, заявил Хабиров. Для прикрытия объектов используют эшелонированную оборону:

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»;

мобильные огневые группы Минобороны России и отряды резервистов.

Отдельную благодарность главы получило руководство нефтехимических заводов в Уфе и Салавате. Предприятия самостоятельно развернули системы активной и пассивной защиты, что позволило им не останавливать производство даже во время реальных атак беспилотников.

Зачем усиливать охрану теплосетей: риски для населения

Включение ТЭЦ и крупных котельных в приоритетный список защиты напрямую влияет на безопасность жителей республики. Энергообъекты получат тот же уровень охраны, что и стратегические нефтезаводы. Это необходимо, чтобы гарантировать стабильность отопительного сезона и исключить риски аварийных отключений света и тепла в случае попыток внешнего воздействия на инфраструктуру.

Хроника атак дронов на Башкирию: январь 2026 и удары по Салавату

Угроза воздушных атак для региона остается актуальной. 5 января 2026 года над Башкирией силы ПВО успешно перехватили шесть беспилотников самолетного типа. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее, в сентябре 2025 года, атаке подверглась промзона Салавата. Дрон ударил по территории предприятия «Газпром нефтехим Салават», но серьезного ущерба не нанес. Власти республики напоминают, что в регионе действует запрет на публикацию фото и видео летящих дронов и работы ПВО, чтобы не помогать противнику корректировать удары.