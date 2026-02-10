Врачам в Уфе предлагают оклады на уровне слесарей и трактористов: что известно о зарплатах в крупных больницах

В двух крупных больницах Уфы врачам предлагают оклады от 45–50 тысяч рублей, что сопоставимо с зарплатами слесарей и трактористов.

Издание UFA1 проанализировало вакансии двух крупных уфимских больниц — ГКБ № 18 и ГКБ № 21 — и выяснило, что предлагаемые врачам оклады практически не отличаются от заработков технического персонала. Речь идёт именно об окладной части, которая является лишь одной из составляющих итогового заработка медика в госучреждении. Помимо оклада врачи получают компенсационные выплаты — за дежурства в праздники и выходные, совмещение обязанностей и увеличенный рабочий день.

ГКБ № 18: от 45 тысяч рублей за врача

В этой больнице, где в своё время трудился нынешний глава башкирского Минздрава, осенью 2025 года размещали вакансии акушера-гинеколога и врача-инфекциониста. Обоим специалистам предлагали оклад от 45 тысяч рублей при полной занятости и опыте работы от года. Детали по зарплате в объявлениях традиционно не раскрывались — подробности оставляли на собеседование.

Младшему медперсоналу платили ещё скромнее. Летом 2025 года медсестре на физиотерапии предлагали от 25 тысяч рублей, участковой медсестре — от 30 тысяч. Медсёстрам в палатах и операционных были готовы платить от 40 тысяч. При этом за три года их предлагаемый заработок вырос лишь на три тысячи рублей. Примечательно, что слесарю-сантехнику в той же больнице предлагали аналогичную сумму — от 40 тысяч.

ГКБ № 21: тракторист дороже гастроэнтеролога

В 21-й больнице ситуация схожая. Врачу-методисту в отдел качества медицинской помощи обещали от 50 тысяч рублей при графике 5/2. Врачу-гастроэнтерологу в поликлинику — столько же, причём ему предстояло работать и в стационаре два дня в неделю с раннего утра до семи вечера. Медсестре на полную ставку предлагали от 42 тысяч рублей.

Заметно выделяется лишь зарплата врача кабинета функциональной диагностики в поликлинике — от 90 тысяч рублей. Однако на общем фоне это скорее исключение. Зато трактористу, убирающему снег и обслуживающему технику, в той же больнице были готовы платить от 60 тысяч рублей — больше, чем врачу-гастроэнтерологу.