0
52 минуты
Новости

Врачам в Уфе предлагают оклады на уровне слесарей и трактористов: что известно о зарплатах в крупных больницах

В двух крупных больницах Уфы врачам предлагают оклады от 45–50 тысяч рублей, что сопоставимо с зарплатами слесарей и трактористов.
врач держит в руках деньги
©коллаж Ньюс-Баш

Издание UFA1 проанализировало вакансии двух крупных уфимских больниц — ГКБ № 18 и ГКБ № 21 — и выяснило, что предлагаемые врачам оклады практически не отличаются от заработков технического персонала. Речь идёт именно об окладной части, которая является лишь одной из составляющих итогового заработка медика в госучреждении. Помимо оклада врачи получают компенсационные выплаты — за дежурства в праздники и выходные, совмещение обязанностей и увеличенный рабочий день.

ГКБ № 18: от 45 тысяч рублей за врача

В этой больнице, где в своё время трудился нынешний глава башкирского Минздрава, осенью 2025 года размещали вакансии акушера-гинеколога и врача-инфекциониста. Обоим специалистам предлагали оклад от 45 тысяч рублей при полной занятости и опыте работы от года. Детали по зарплате в объявлениях традиционно не раскрывались — подробности оставляли на собеседование.

Младшему медперсоналу платили ещё скромнее. Летом 2025 года медсестре на физиотерапии предлагали от 25 тысяч рублей, участковой медсестре — от 30 тысяч. Медсёстрам в палатах и операционных были готовы платить от 40 тысяч. При этом за три года их предлагаемый заработок вырос лишь на три тысячи рублей. Примечательно, что слесарю-сантехнику в той же больнице предлагали аналогичную сумму — от 40 тысяч.

ГКБ № 21: тракторист дороже гастроэнтеролога

В 21-й больнице ситуация схожая. Врачу-методисту в отдел качества медицинской помощи обещали от 50 тысяч рублей при графике 5/2. Врачу-гастроэнтерологу в поликлинику — столько же, причём ему предстояло работать и в стационаре два дня в неделю с раннего утра до семи вечера. Медсестре на полную ставку предлагали от 42 тысяч рублей.

Заметно выделяется лишь зарплата врача кабинета функциональной диагностики в поликлинике — от 90 тысяч рублей. Однако на общем фоне это скорее исключение. Зато трактористу, убирающему снег и обслуживающему технику, в той же больнице были готовы платить от 60 тысяч рублей — больше, чем врачу-гастроэнтерологу.

Похожие записи
0
10.02.2026
Экономика

В Башкирии за 35 лет зарплата выросла в 251 раз — с 269 до 67 тысяч рублей

кошелек с пятитысячными купюрами
Башстат опубликовал архивную динамику зарплат с 1990 года. Номинальный рост выглядит фантастически, но эксперты напоминают о деноминации и реальной покупательной способности рубля.
0
09.02.2026
Новости

Глава Башкирии лично приехал в общежитие к индийским студентам и попросил прощения

Радий Хабиров
Глава Башкирии навестил пострадавших иностранных студентов после атаки подростка на общежитие в Уфе и пообещал оплатить лечение и перелёт на родину.
0
09.02.2026
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования второклассника в школе

автомобиль следственного комитета
В Уфе возбуждено уголовное дело о халатности после получения второклассником травмы головы. Следствие полагает, что администрация школы не предотвратила конфликт.
0
09.02.2026
Криминал

Суд в Уфе отправил в СИЗО подростка, напавшего с ножом на студентов БГМУ

подследственный в зале суда
В Уфе суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего с ножом на иностранных студентов БГМУ. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у всех пострадавших.
0
09.02.2026
Криминал

Житель Уфы недовольный качеством ремонта автомобиля избил автослесаря до полной потери слуха

руки в наручниках
В марте 2025 года житель Уфы из-за недовольства ремонтом авто ударил мастера дважды по голове, увез его на машине и бросил на обочине. Прокуратура направила дело в Дёмский районный суд.
0
09.02.2026
Здоровье

Пострадавшие от нападения на общежитие в Уфе идут на поправку

нападение на общежитие
Шесть человек пострадали во время нападения 15-летнего подростка с ножом на общежитие Башкирского медуниверситета в Уфе 7 февраля. Большинство из них находятся в стабильном состоянии, нападавший задержан и госпитализирован.
0
07.02.2026
Происшествия

В Уфе ректор БГМУ сообщил подробности нападения подростка на студентов в общежитии ВУЗа

нападение на общежитие
В Уфе 15-летний подросток проник в общежитие БГМУ и напал на студентов. Трое получили ножевые ранения, один пострадал от перцового газа. Ведется следствие.
0
07.02.2026
Происшествия

В Уфе 15-летний подросток ранил ножом двух полицейских в общежитии БГМУ

нападение на общежитие
15-летний парень ворвался с ножом в общежитие БГМУ в Уфе. Ранены двое сотрудников МВД и студенты. Нападавший в реанимации, возбуждено уголовное дело.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.