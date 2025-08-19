Главная » Новости
Возле вокзала в Уфе снесут частный сектор и аварийные дома, на их месте построят три высотки

Под застройку попадёт территория площадью 8,2 гектара
Мэрия Уфы утвердила проект застройки квартала у железнодорожного вокзала. Вместо частных домов, гаражей и старых бараков здесь появится новый жилой комплекс с детскими садами и обновлённой школой. Решение было опубликовано 19 августа.

Под застройку попадёт территория площадью 8,2 гектара в границах улиц Вокзальная, Ленина, Пермская и Миасская. Прежде чем начать строительство, инвестор расселит и снесёт 62 многоквартирных дома, признанных аварийными, а также частные постройки в этом квартале.

На освободившемся месте возведут три жилых дома высотой от 12 до 25 этажей. В них будет около 66 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанного примерно на 2200 человек.

Помимо квартир, проект решает и социальные задачи. Застройщик реконструирует школу № 95 и построит два новых детских сада, которые смогут принять 230 детей. В плане также предусмотрены парковки и локальные очистные сооружения.

Общий объём инвестиций в проект превысит 12,3 миллиарда рублей.

