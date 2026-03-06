0
Война на Ближнем Востоке грозит России дефицитом продуктов

Военный конфликт на Ближнем Востоке, вызванный ударами США и Израиля по Ирану, уже отразился на российских потребителях.
продукты на полках магазина
Фактическое перекрытие Ормузского пролива — через который проходит около 20% мировой нефти и до 30% сжиженного природного газа — нарушило глобальные цепочки поставок, что ударило по импорту продовольствия и электроники в Россию.

Фрукты и овощи: цены могут вырасти на 60–80%

По данным издания «База», в ближайшие месяцы в России сократится ассортимент импортных фруктов и фисташек из Ирана — страна ввела запрет на экспорт, что затронет более 60% поставок. Логистика стала значительно сложнее: стоимость доставки выросла на 500 тысяч рублей за рейс, а водители отказываются от маршрутов из-за угроз атак, что ведёт к задержкам и порче товаров. По оценкам агрокомпаний, цены на овощи могут вырасти на 60–80%.

Электроника и техника: параллельный импорт под угрозой

Транспортный коллапс в Ормузском проливе ударил по параллельному импорту, основная часть которого шла через ОАЭ. Как сообщают «Известия», электроника Apple, Samsung и Sony, автозапчасти и промышленное оборудование могут подорожать на 15–30% в ближайшие два месяца. Страховые премии для судов резко выросли, а часть страховщиков вовсе отказывается покрывать риски в зоне боевых действий, пояснили во Всероссийском союзе страховщиков.

По разным группам товаров складских запасов хватит на 4–8 недель, однако эксперты предупреждают, что ритейлеры уже начали превентивно поднимать цены задолго до реального дефицита. Ситуацию усугубляют и внутренние факторы: с 1 мая 2026 года вступает в силу обязательная цифровая маркировка электроники, а с 1 сентября — технологический сбор до 5 тысяч рублей за единицу техники.

Нефтяной парадокс

Для российского бюджета конфликт несёт двойственные последствия. С одной стороны, цена российской нефти выросла с менее чем $40 за баррель в декабре до примерно $62, что превышает заложенный в бюджет ориентир в $59, сообщает Associated Press. Вице-премьер Александр Новак заявил, что российская нефть «пользуется спросом» и Россия готова увеличить поставки в Китай и Индию. С другой стороны, рост мировых цен на энергоносители и удорожание логистики разгоняют внутреннюю инфляцию, которая и без того остаётся проблемой: дефицит федерального бюджета по итогам января превысил 1,7 трлн рублей.

Если конфликт удастся быстро урегулировать, рост цен может не превысить 5–10%. Если же ситуация затянется, подорожание на 15–30% по электронике и до 80% по отдельным продовольственным группам станет реальностью.

