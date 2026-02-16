Ворчание на работе назвали поводом для увольнения за нарушение дисциплины

Юрист Екатерина Нечаева рассказала, что постоянное выражение недовольства и критика рабочих процессов могут стать основанием для расторжения трудового договора.

Юрист Екатерина Нечаева рассказала изданию «Абзац», что постоянное выражение недовольства и негативное поведение на рабочем месте могут стать законным поводом для увольнения. Если негативный настрой сотрудника мешает рабочим процессам и снижает мотивацию команды, компания вправе расторгнуть договор по статье за неоднократное неисполнение обязанностей.

Граница между критикой и нарушением

Трудовой кодекс не содержит понятий «скверный характер» или «токсичность», поэтому работодатели используют формулировки о нарушении дисциплины. Нечаева рекомендует различать конструктивную критику и деструктивное поведение. Если сотрудник предлагает решения проблем — это полезная часть работы. Если же он постоянно жалуется, отвлекает коллег от задач и создает нервозную обстановку без предложений по улучшению, такое поведение может быть квалифицировано как вмешательство в рабочий процесс.

Как оформляют увольнение

Чтобы расстаться с постоянно недовольным сотрудником законно, руководство обязано соблюсти строгий порядок действий. Сначала фиксируют конкретный факт нарушения: срыв совещания спорами, отказ выполнять задачу или грубость в корпоративном чате. Затем с работника требуют объяснительную записку. Если объяснения признаны неуважительными, выносят дисциплинарное взыскание — замечание или выговор.

Уволить можно только при наличии непогашенного взыскания за повторное нарушение. Юрист подчёркивает, что каждый шаг должен подтверждаться служебными записками и актами, иначе суд восстановит работника в должности.

Что это значит для работников

Сотрудникам стоит следить за формой выражения своего мнения. Претензии к организации труда лучше подавать в письменном виде с предложениями по улучшению. Эмоциональные высказывания в общих чатах или устные конфликты с руководством могут быть задокументированы как дисциплинарные проступки.

Трудовые конфликты в Башкирии

Осенью 2025 года портал News-Bash писал о законодательной инициативе, направленной на защиту сотрудников от «тихого увольнения». Депутаты предлагали ввести компенсацию в три оклада для тех, кого руководство вынуждает уйти по собственному желанию через игнорирование и лишение премий.

Летом 2025 года резонансный случай произошел в школе Стерлитамакского района. Тогда, по данным СМИ, педагогический коллектив и родители организовали травлю учителя, который пришел на замену. Этот случай продемонстрировал, что источником конфликтов может быть не только один сотрудник, но и сложившаяся группа коллег.