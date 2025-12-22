0
Волонтеры центра «Пин и Пуф» выхаживают парализованного орлана-белохвоста из Чишминского района Башкирии

Жители Чишминского района 20 декабря обнаружили в снегу краснокнижного хищника. Птицу передали в уфимский центр реабилитации «Пин и Пуф». Ветеринары оценивают состояние орлана как критическое: у него отказали лапы и крылья, он не может самостоятельно есть.
раненый орлан-белохвост
©центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»

Состояние и диагноз

При поступлении специалисты выявили у птицы полное отсутствие рефлексов и чувствительности конечностей. Орлан сильно истощен: предположительно, он долгое время лежал на морозе без движения и пищи.

Ключевые факты о здоровье пациента:

  • Основная версия: травма позвоночника, вызвавшая паралич.
  • Питание: только принудительное, глотательный рефлекс нарушен.
  • Прогноз: врачи не дают гарантий на выздоровление из-за тяжести повреждений.

Справка: орлан-белохвост

Птица занесена в Красные книги России и Башкортостана (3-я категория редкости). Это один из четырех крупнейших пернатых хищников Европы.

Популяция в цифрах:

  • 16–20 тысяч гнездящихся пар насчитывается в России.
  • До 180 пар фиксируют в соседнем Татарстане.
  • В Башкирии вид гнездится и регулярно остается на зимовку, иногда появляясь даже в черте Уфы.

Это уже второй пострадавший орлан за последний месяц, попавший к зоозащитникам. Сейчас в стационаре «Пин и Пуф» находятся две птицы этого вида. Главными угрозами для популяции остаются браконьеры и вырубка старых деревьев, необходимых хищникам для постройки массивных гнезд.

