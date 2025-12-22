Волонтеры центра «Пин и Пуф» выхаживают парализованного орлана-белохвоста из Чишминского района Башкирии

Состояние и диагноз
При поступлении специалисты выявили у птицы полное отсутствие рефлексов и чувствительности конечностей. Орлан сильно истощен: предположительно, он долгое время лежал на морозе без движения и пищи.
Ключевые факты о здоровье пациента:
- Основная версия: травма позвоночника, вызвавшая паралич.
- Питание: только принудительное, глотательный рефлекс нарушен.
- Прогноз: врачи не дают гарантий на выздоровление из-за тяжести повреждений.
Справка: орлан-белохвост
Птица занесена в Красные книги России и Башкортостана (3-я категория редкости). Это один из четырех крупнейших пернатых хищников Европы.
Популяция в цифрах:
- 16–20 тысяч гнездящихся пар насчитывается в России.
- До 180 пар фиксируют в соседнем Татарстане.
- В Башкирии вид гнездится и регулярно остается на зимовку, иногда появляясь даже в черте Уфы.
Это уже второй пострадавший орлан за последний месяц, попавший к зоозащитникам. Сейчас в стационаре «Пин и Пуф» находятся две птицы этого вида. Главными угрозами для популяции остаются браконьеры и вырубка старых деревьев, необходимых хищникам для постройки массивных гнезд.