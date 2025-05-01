Главная » Новости
46

Воду в двух озерах Башкирии проверят на холеру

Специалисты начнут брать пробы с июня
озеро в башкирии
©Министерство предпринимательства и туризма РБ

Два знаменитых озера Башкирии — Банное (Яктыкуль) и Чебаркуль — попали под особое внимание санитарных служб. Жители Абзелиловского района обратились в Общественную палату с просьбой проверить воду на наличие опасных холерных вибрионов.

Инициатива прозвучала после встречи общественников с жителями деревни Геологоразведки. Люди хотят защитить водоёмы, которые ежегодно привлекают толпы отдыхающих.

Письменное обращение передали в Министерство экологии, а затем в региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство подтвердило: специалисты будут брать пробы воды с июня по август, раз в месяц.

Банное — главное пресноводное озеро на севере Абзелиловского района. Здесь расположены базы отдыха, летом сюда приезжают туристы со всей Башкирии и Челябинской области. Чебаркуль — в 20 километрах южнее, его берега заболочены, место выбирают в основном любители рыбалки. Оба водоёма соединяет речка Янгелька.

— Ну, хоть воду проверят, а то купаешься, как в лотерее — повезет или нет, — пишет в соцсетях Надежда В.

Абзелиловский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.