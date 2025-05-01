Воду в двух озерах Башкирии проверят на холеру

Специалисты начнут брать пробы с июня

Два знаменитых озера Башкирии — Банное (Яктыкуль) и Чебаркуль — попали под особое внимание санитарных служб. Жители Абзелиловского района обратились в Общественную палату с просьбой проверить воду на наличие опасных холерных вибрионов.

Инициатива прозвучала после встречи общественников с жителями деревни Геологоразведки. Люди хотят защитить водоёмы, которые ежегодно привлекают толпы отдыхающих.

Письменное обращение передали в Министерство экологии, а затем в региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство подтвердило: специалисты будут брать пробы воды с июня по август, раз в месяц.

Банное — главное пресноводное озеро на севере Абзелиловского района. Здесь расположены базы отдыха, летом сюда приезжают туристы со всей Башкирии и Челябинской области. Чебаркуль — в 20 километрах южнее, его берега заболочены, место выбирают в основном любители рыбалки. Оба водоёма соединяет речка Янгелька.