Воду в двух озерах Башкирии проверят на холеру

Два знаменитых озера Башкирии — Банное (Яктыкуль) и Чебаркуль — попали под особое внимание санитарных служб. Жители Абзелиловского района обратились в Общественную палату с просьбой проверить воду на наличие опасных холерных вибрионов.
Инициатива прозвучала после встречи общественников с жителями деревни Геологоразведки. Люди хотят защитить водоёмы, которые ежегодно привлекают толпы отдыхающих.
Письменное обращение передали в Министерство экологии, а затем в региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство подтвердило: специалисты будут брать пробы воды с июня по август, раз в месяц.
Банное — главное пресноводное озеро на севере Абзелиловского района. Здесь расположены базы отдыха, летом сюда приезжают туристы со всей Башкирии и Челябинской области. Чебаркуль — в 20 километрах южнее, его берега заболочены, место выбирают в основном любители рыбалки. Оба водоёма соединяет речка Янгелька.
— Ну, хоть воду проверят, а то купаешься, как в лотерее — повезет или нет, — пишет в соцсетях Надежда В.