Водителям напомнили о крупных штрафах за блокирование выезда машин во дворах

Правило работает без исключений

Водителей в России, которые блокируют другие автомобили во дворах, оштрафуют на сумму до 3000 рублей. Если водителя не будет на месте, машину эвакуируют на штрафстоянку, что обойдется еще в 3400–7600 рублей. Общие расходы могут превысить 10 000 рублей. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Никаких оправданий

Правило работает без исключений. Даже если вы остановились «на минуточку», чтобы зайти в магазин, а других мест для парковки не было, это всё равно нарушение. Такой же штраф — до 3000 рублей — предусмотрен за парковку во втором ряду на проезжей части.

Что делать, если заперли вас?

Если вы не можете выехать из-за другого автомобиля, а водитель не оставил номер телефона под стеклом, не ждите. Сразу обращайтесь в ГИБДД. Инспектор оформит нарушение и вызовет эвакуатор, чтобы освободить вам проезд.