Водитель и пассажир Ford Focus погибли при столкновении с фурами в Башкирии

На трассе Р-240 в Кушнаренковском районе легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками. Два человека погибли, один госпитализирован.

В ночь на 28 февраля на 76-м километре трассы Р-240 в Кушнаренковском районе Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Два человека погибли на месте, третий — в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в региональном ГАИ.

Около часа ночи 28 февраля на участке вблизи магистрали Восток 54-летний водитель Ford Focus по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся лоб в лоб с двумя грузовиками МАН.

Водитель и 52-летний пассажир легковой машины погибли на месте — медики констатировали смерть до приезда скорой. Третий находившийся в салоне — 23-летний пассажир — выжил. Его экстренно доставили в больницу с множественными травмами, состояние тяжелое.

Сотрудники ГИБДД осмотрели место аварии и опросили водителей грузовиков. Эксперты устанавливают причину выезда на встречную полосу.

Третье смертельное ДТП на этой трассе за месяц

Трасса Р-240 в Кушнаренковском районе за февраль 2026 года отметилась тремя авариями с погибшими.

24 февраля на 23-м километре той же дороги водитель КамАЗа столкнулся с попутным грузовиком. 56-летний мужчина за рулем погиб на месте — кабину деформировало при ударе.

19 января на 80-м километре подъездной дороги водитель тягача попытался объехать припаркованную легковушку, выехал на встречку и столкнулся с эвакуатором. 38-летний водитель эвакуатора, двигавшийся по своей полосе, погиб. Представители Упрдор Приуралье ранее включали эти участки в перечень мест концентрации ДТП.

Опасный участок трассы

Участок трассы Р-240 в Кушнаренковском районе отличается сложным рельефом и тяжелыми климатическими условиями зимой. При движении по этому отрезку — особенно в темное время суток — необходимо снижать скорость и соблюдать дистанцию.

Если вы стали свидетелем ДТП, звоните по номеру 112 или в дежурную часть ГИБДД. При обнаружении пострадавших не перемещайте их до приезда медиков, если нет угрозы возгорания или повторного столкновения.