Власти Уфы объявили программу «Зимнего Сабантуя» на новогодние каникулы

Мэрия Уфы анонсировала проведение «Зимнего Сабантуя» на площади перед Горсоветом. Праздник стартует 25 декабря и продлится все каникулы до 11 января.

В администрации Уфы официально объявили о старте «Зимнего Сабантуя», который пройдет на главной площади перед городским советом. Согласно утвержденному графику, площадка начнет работу 25 декабря с 16:00 до 20:00.

Организаторы подготовили обширную программу, объединяющую привычные летние забавы со снежным колоритом. Гостей ждут традиционные башкирские игры, адаптированные под минусовую температуру, и большая концертная программа. Для тех, кто планирует посетить локацию в каникулы, расписание изменится: с 26 декабря по 11 января активность будет разбита на два блока — дневной с 14:00 до 16:30 и вечерний с 17:30 до 20:00.

Интересно, что само понятие «сабантуй» исторически привязано к окончанию весенних полевых работ и переводится как «праздник плуга». Обычно в Башкирии сезон народных гуляний стартует в конце мая, когда аграрии завершают посевную кампанию. Однако столичные власти в последние годы активно ломают этот стереотип, внедряя зимний формат торжества как новый туристический бренд города.

Как ранее сообщал News-Bash, классический сезон сабантуев в 2025 году выдался насыщенным и растянулся почти на полтора месяца. Праздники плуга в республике стартовали 31 мая сразу в десяти районах, включая Аургазинский и Чишминский, а закончились в середине июля в Белорецке. Летний график был плотным: только 12 июня гуляния прошли одновременно в 18 муниципалитетах.

Зимние вариации национального праздника тоже перестают быть экзотикой для региона. В начале этого года, например, в Аургазинском районе уже гремел фестиваль «Кайнар кар», который позиционировался как снежный сабантуй в рамках конкурса «Трезвое село». Теперь эстафету подхватила столица республики, предлагая уфимцам сменить застолье на активные игры на свежем воздухе.