0
2 часа
Новости

Власти Башкирии усилят меры безопасности в студенческих общежитиях Уфы

Власти Башкирии обязали оснастить все студенческие общежития Уфы видеонаблюдением с подключением к «Безопасному городу».
камера наблюдения в углу комнаты
©коллаж Ньюс-Баш

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров по итогам заседания республиканского правительства распорядился установить камеры видеонаблюдения во всех студенческих общежитиях Уфы и в местах массового скопления учащихся. Всю аппаратуру интегрируют в систему «Безопасный город», сообщает РБК-Уфа.

Назаров подчеркнул, что на каждом объекте необходимо обеспечить максимальную защищённость для обучающихся. Работа ведётся совместно с правоохранительными структурами. Глава кабмина признал, что некоторые решения окажутся затратными — в частности, вырастет стоимость услуг охранных организаций. Однако, по его словам, на безопасности детей экономить никто не намерен.

Премьер обозначил ряд застарелых трудностей. Входные группы многих учебных заведений не рассчитаны на быструю эвакуацию при чрезвычайных ситуациях. А в школах катастрофически не хватает охранников — нередко один сотрудник вынужден контролировать поток из пятисот учеников.

Министерству просвещения и Госкомитету по науке и высшему образованию поручено усилить охрану и ужесточить пропускной режим в общежитиях, а также выстроить межведомственный обмен данными о потенциальных угрозах. Муниципалитетам рекомендовано экстренно собрать комиссии по делам несовершеннолетних и поставить на особый контроль семьи из группы риска. В школах и вузах пройдут внеочередные родительские собрания. МВД и Росгвардию попросили усилить патрулирование вблизи образовательных учреждений.

Похожие записи
0
09.02.2026
Происшествия

В Уфе возбудили уголовное дело по факту травмирования второклассника в школе

автомобиль следственного комитета
В Уфе возбуждено уголовное дело о халатности после получения второклассником травмы головы. Следствие полагает, что администрация школы не предотвратила конфликт.
0
09.02.2026
Происшествия

Рекордное число лишённых прав за пьяную езду зафиксировали в Башкирии

автомобиль гибдд с включенным проблесковыми маячками
По данным МВД России за первое полугодие 2025 года, Республика Башкортостан находится на первом месте среди регионов по количеству водителей, лишенных удостоверений за управление транспортом в состоянии опьянения.
0
07.02.2026
Происшествия

В Уфе пресекли незаконную перевозку юных спортсменов в Кумертау

автобус с надписью дети
Сотрудники Госавтоинспекции остановили микроавтобус с детьми, направлявшийся из Уфы в Кумертау. Поездка была организована с нарушениями требований безопасности в сложных погодных условиях.
0
01.02.2026
Новости

Лисы с признаками болезни стали чаще выходить к людям в Башкирии

рыжая лиса
С начала года в Госкомитет по ЧС Башкирии поступило более 50 обращений о появлении лисиц вблизи жилья. Специалисты напоминают о правилах поведения при встрече с дикими животными.
0
30.01.2026
Новости

Враг бьет по котельным: Хабиров распорядился срочно защитить энергетику Башкирии

солдат с пулеметом
Глава республики Радий Хабиров в послании Курултаю поручил включить объекты тепло- и энергоснабжения в перечень защищаемых от атак БПЛА.
0
22.01.2026
Дороги и транспорт

МЧС сообщило об открытии третьей ледовой переправы через Белую в Башкирии

въезд на ледовую переправу
В Краснокамском районе Башкирии официально открыли ледовую переправу через реку Белую у села Староянзигитово. Протяженность пути — 800 метров, грузоподъемность — до 5 тонн.
0
20.01.2026
Здоровье

В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

врачи совещаются
Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.
0
18.01.2026
Новости

В Башкирии к Крещению оборудовали 98 мест для купаний

священник возле иордани
В регионе подготовлены 98 площадок для традиционных крещенских купаний. На местах обеспечат дежурство спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.