Власти Башкирии усилят меры безопасности в студенческих общежитиях Уфы

Власти Башкирии обязали оснастить все студенческие общежития Уфы видеонаблюдением с подключением к «Безопасному городу».

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров по итогам заседания республиканского правительства распорядился установить камеры видеонаблюдения во всех студенческих общежитиях Уфы и в местах массового скопления учащихся. Всю аппаратуру интегрируют в систему «Безопасный город», сообщает РБК-Уфа.

Назаров подчеркнул, что на каждом объекте необходимо обеспечить максимальную защищённость для обучающихся. Работа ведётся совместно с правоохранительными структурами. Глава кабмина признал, что некоторые решения окажутся затратными — в частности, вырастет стоимость услуг охранных организаций. Однако, по его словам, на безопасности детей экономить никто не намерен.

Премьер обозначил ряд застарелых трудностей. Входные группы многих учебных заведений не рассчитаны на быструю эвакуацию при чрезвычайных ситуациях. А в школах катастрофически не хватает охранников — нередко один сотрудник вынужден контролировать поток из пятисот учеников.

Министерству просвещения и Госкомитету по науке и высшему образованию поручено усилить охрану и ужесточить пропускной режим в общежитиях, а также выстроить межведомственный обмен данными о потенциальных угрозах. Муниципалитетам рекомендовано экстренно собрать комиссии по делам несовершеннолетних и поставить на особый контроль семьи из группы риска. В школах и вузах пройдут внеочередные родительские собрания. МВД и Росгвардию попросили усилить патрулирование вблизи образовательных учреждений.