Власти Башкирии требуют перевести домовые чаты в мессенджер Max

Власти Башкирии требуют от управляющих компаний перевести все домовые чаты в новый мессенджер Max до 25 августа. Официально — для безопасности. Неофициально — принудиловка, против которой уже выступили правозащитники.

В Башкирии разгорается недовольство вокруг принудительного перевода всех домовых чатов в новый отечественный мессенджер Max. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», Госжилинспекция разослала управляющим компаниям письма с требованием мигрировать до 25 августа.

Власти аргументируют это решение заботой о безопасности граждан, мол, так их защитят от телефонных аферистов. В официальных письмах подчёркивается, что вся инфраструктура платформы расположена в России, что гарантирует сохранность данных.

Однако такая цифровая коллективизация пришлась по душе не всем. Совет по правам человека Башкирии уже выступил против принудиловки. Глава СПЧ Зульфия Гайсина считает, что такие меры должны быть добровольными и постепенными, а не спускаться в приказном порядке, особенно в школах.

По её мнению, вместо ультиматумов и дедлайнов нужно сперва обучить людей и подготовить техническую базу. Гайсина объясняет, что цель — защитить граждан, а не ограничить их свободу, ведь за каждым случаем мошенничества стоят реальные трагедии.

Эта история затронула не только Башкирию. Аналогичные распоряжения получили управляющие компании ещё как минимум в пяти регионах, включая Московскую область и Краснодарский край. В некоторых, как в Нижегородской области, от коммунальщиков даже потребовали отчитаться о проделанной работе в специальных таблицах.

Инициатива не родилась на пустом месте. В середине июля 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Max стал официальным национальным мессенджером. Этому предшествовал июньский закон, который заложил основу для интеграции такого приложения с государственными сервисами, например, с «Госключом».