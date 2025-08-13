Главная » Новости
Власти Башкирии требуют перевести домовые чаты в мессенджер Max

Власти Башкирии требуют от управляющих компаний перевести все домовые чаты в новый мессенджер Max до 25 августа. Официально — для безопасности. Неофициально — принудиловка, против которой уже выступили правозащитники.
В Башкирии разгорается недовольство вокруг принудительного перевода всех домовых чатов в новый отечественный мессенджер Max. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», Госжилинспекция разослала управляющим компаниям письма с требованием мигрировать до 25 августа.

Власти аргументируют это решение заботой о безопасности граждан, мол, так их защитят от телефонных аферистов. В официальных письмах подчёркивается, что вся инфраструктура платформы расположена в России, что гарантирует сохранность данных.

Однако такая цифровая коллективизация пришлась по душе не всем. Совет по правам человека Башкирии уже выступил против принудиловки. Глава СПЧ Зульфия Гайсина считает, что такие меры должны быть добровольными и постепенными, а не спускаться в приказном порядке, особенно в школах.

По её мнению, вместо ультиматумов и дедлайнов нужно сперва обучить людей и подготовить техническую базу. Гайсина объясняет, что цель — защитить граждан, а не ограничить их свободу, ведь за каждым случаем мошенничества стоят реальные трагедии.

Эта история затронула не только Башкирию. Аналогичные распоряжения получили управляющие компании ещё как минимум в пяти регионах, включая Московскую область и Краснодарский край. В некоторых, как в Нижегородской области, от коммунальщиков даже потребовали отчитаться о проделанной работе в специальных таблицах.

Инициатива не родилась на пустом месте. В середине июля 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Max стал официальным национальным мессенджером. Этому предшествовал июньский закон, который заложил основу для интеграции такого приложения с государственными сервисами, например, с «Госключом».

Часто задаваемые вопросы
Что именно представляет собой мессенджер Max и кто за ним стоит?
Max — это не просто мессенджер, а многофункциональная платформа, которую планируется интегрировать с государственными сервисами. Развитием сервиса занимается компания VK. По закону, оператором национального мессенджера может стать российское юридическое лицо, владеющее программой из реестра отечественного ПО и имеющее суточную аудиторию более 500 тыс. пользователей в России. Бета-версия Max была запущена в конце марта 2025 года.
Насколько мессенджер Max безопасен с технической точки зрения?
Мнения экспертов по этому вопросу разделились.

Позиция разработчиков: VK заявляет, что все чаты защищены сквозным шифрованием (end-to-end), а для защиты данных используются алгоритмы шифрования AES-256 и ГОСТ. Вся инфраструктура и серверы для хранения данных расположены на территории России, что соответствует требованиям законодательства.

Критика и опасения: Независимые аналитики высказывают серьёзные опасения. Некоторые исследования показывают, что приложение запрашивает доступ к большому объёму данных, включая точное местоположение, Bluetooth, контакты, камеру и микрофон. Утверждается, что Max может собирать информацию о других приложениях, установленных на устройстве, и удерживать его в активном режиме, что нетипично для обычных мессенджеров. Есть также подозрения, что все собранные данные отправляются напрямую на серверы VK.
Какова юридическая база для столь активного внедрения мессенджера?
Основой является Федеральный закон № 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией...", подписанный президентом 24 июня 2025 года. Закон предусматривает создание единой платформы, которая объединит государственные, коммерческие и финансовые сервисы. Согласно закону, с 1 сентября 2025 года сервис должен быть предустановлен на все смартфоны, планшеты и другие устройства, продаваемые в России.
Какие функции, помимо чатов, будут доступны пользователям?
Платформа Max создается как сервис с глубокой интеграцией в государственную цифровую экосистему. Пользователям станут доступны следующие возможности:

Цифровой ID: Возможность предъявлять на экране телефона цифровое удостоверение личности, которое заменит паспорт, например, при заселении в гостиницу или для подтверждения возраста при покупках.

Интеграция с "Госуслугами": Получение части государственных услуг и передача сведений из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Электронная подпись: Возможность подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи через приложение "Госключ".

Образовательные сервисы: Платформа станет основной для взаимодействия учеников и преподавателей в школах и колледжах.
