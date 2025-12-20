Власти Башкирии переселили 14 семей из аварийных домов в новостройку

В поселке Чишмы (Башкирия) завершилось расселение трех ветхих домов. Глава района Ришат Мансуров вручил жильцам ключи от квартир в новом здании на улице Центральной, 26. Общая площадь переданного жилья составила 700 квадратных метров.

Что получили жильцы

Люди переехали в квартиры, построенные специально под расселение по республиканской программе. Взамен старых помещений, признанных непригодными для жизни, 14 семей получили равнозначную жилплощадь в новостройке. Переезд завершили до начала новогодних праздников.

Власти района отчитались, что новые квартиры полностью закрывают потребности переселенцев в безопасности и коммуникациях, которых не было в старых бараках.

Планы до 2030 года

Расселение трех домов — часть крупной работы. По словам Ришата Мансурова, в очереди на снос в районе остаются еще 33 многоквартирных дома.

Администрация поставила цель ликвидировать весь аварийный фонд в Чишмах к 2030 году. Для этого район использует субсидии из федерального и республиканского бюджетов. Глава района пообещал, что работа продолжится планомерно.

Цифры расселения

14 семей получили новые квартиры в декабре 2025 года.

получили новые квартиры в декабре 2025 года. 3 аварийных дома полностью освобождены.

полностью освобождены. 700 кв. м — общая площадь нового жилья.

— общая площадь нового жилья. 33 дома ожидают расселения в ближайшие 5 лет.

В декабре 2025 года в Башкирии активизировалась выдача социального жилья. Помимо переселенцев в Чишмах, квартиры получили 14 детей-сирот в разных районах республики.

Министерство строительства и архитектуры РБ сообщило, что к 10 декабря ведомство заключило все необходимые контракты по второму этапу программы переселения. Это гарантирует финансирование следующих строек.

Ситуация с социальным жильем развивается на фоне затоваривания коммерческого рынка. В Уфе почти половина квартир в новостройках остается нераспроданной из-за высоких цен и ставок по ипотеке. Государственный заказ на строительство жилья для переселенцев остается одним из немногих стабильно работающих сегментов строительной отрасли региона.