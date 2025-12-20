0
Новости

Власти Башкирии переселили 14 семей из аварийных домов в новостройку

В поселке Чишмы (Башкирия) завершилось расселение трех ветхих домов. Глава района Ришат Мансуров вручил жильцам ключи от квартир в новом здании на улице Центральной, 26. Общая площадь переданного жилья составила 700 квадратных метров.
Содержание
  1. Что получили жильцы
  2. Планы до 2030 года
  3. Цифры расселения

Что получили жильцы

Люди переехали в квартиры, построенные специально под расселение по республиканской программе. Взамен старых помещений, признанных непригодными для жизни, 14 семей получили равнозначную жилплощадь в новостройке. Переезд завершили до начала новогодних праздников.

Власти района отчитались, что новые квартиры полностью закрывают потребности переселенцев в безопасности и коммуникациях, которых не было в старых бараках.

Планы до 2030 года

Расселение трех домов — часть крупной работы. По словам Ришата Мансурова, в очереди на снос в районе остаются еще 33 многоквартирных дома.

Администрация поставила цель ликвидировать весь аварийный фонд в Чишмах к 2030 году. Для этого район использует субсидии из федерального и республиканского бюджетов. Глава района пообещал, что работа продолжится планомерно.

Цифры расселения

  • 14 семей получили новые квартиры в декабре 2025 года.
  • 3 аварийных дома полностью освобождены.
  • 700 кв. м — общая площадь нового жилья.
  • 33 дома ожидают расселения в ближайшие 5 лет.

В декабре 2025 года в Башкирии активизировалась выдача социального жилья. Помимо переселенцев в Чишмах, квартиры получили 14 детей-сирот в разных районах республики.

Министерство строительства и архитектуры РБ сообщило, что к 10 декабря ведомство заключило все необходимые контракты по второму этапу программы переселения. Это гарантирует финансирование следующих строек.

Ситуация с социальным жильем развивается на фоне затоваривания коммерческого рынка. В Уфе почти половина квартир в новостройках остается нераспроданной из-за высоких цен и ставок по ипотеке. Государственный заказ на строительство жилья для переселенцев остается одним из немногих стабильно работающих сегментов строительной отрасли региона.

