Власти Башкирии переселили 14 семей из аварийных домов в новостройку

Что получили жильцы
Люди переехали в квартиры, построенные специально под расселение по республиканской программе. Взамен старых помещений, признанных непригодными для жизни, 14 семей получили равнозначную жилплощадь в новостройке. Переезд завершили до начала новогодних праздников.
Власти района отчитались, что новые квартиры полностью закрывают потребности переселенцев в безопасности и коммуникациях, которых не было в старых бараках.
Планы до 2030 года
Расселение трех домов — часть крупной работы. По словам Ришата Мансурова, в очереди на снос в районе остаются еще 33 многоквартирных дома.
Администрация поставила цель ликвидировать весь аварийный фонд в Чишмах к 2030 году. Для этого район использует субсидии из федерального и республиканского бюджетов. Глава района пообещал, что работа продолжится планомерно.
Цифры расселения
- 14 семей получили новые квартиры в декабре 2025 года.
- 3 аварийных дома полностью освобождены.
- 700 кв. м — общая площадь нового жилья.
- 33 дома ожидают расселения в ближайшие 5 лет.
В декабре 2025 года в Башкирии активизировалась выдача социального жилья. Помимо переселенцев в Чишмах, квартиры получили 14 детей-сирот в разных районах республики.
Министерство строительства и архитектуры РБ сообщило, что к 10 декабря ведомство заключило все необходимые контракты по второму этапу программы переселения. Это гарантирует финансирование следующих строек.
Ситуация с социальным жильем развивается на фоне затоваривания коммерческого рынка. В Уфе почти половина квартир в новостройках остается нераспроданной из-за высоких цен и ставок по ипотеке. Государственный заказ на строительство жилья для переселенцев остается одним из немногих стабильно работающих сегментов строительной отрасли региона.